Voditeljica “Zvezda Granda” šokirala haljinom: Dubok dekolte i providna tkanina

Voditeljica „Zvezda Granda“ Ana Sević ne prestaje da oduševljava svojim modnim izborima kada je riječ o pojavljivanju na malim ekranima, a iz subote u subotu haljine koje bira ostavljaju bez teksta.Ana je za večerašnju emisiju odabrala dugu, elegantnu haljinu u nijansi šampanjca, blago prozirnu i bogato prekrivenu sitnim, sjajnim šljokicama. Model haljine je takav da prati liniju tijela, dok duboki dekolte i prorez na nozi daju dozu smjelosti i seksipila, piše Grand.

Ana je stajling upotpunila svedenim sandalama s visokom potpeticom, koje dodatno izdužuju figuru, kao i minimalnim, ali efektnim nakitom,piše Avaz

Kosu je nosila puštenu, blago talasastu, s razdjeljkom na stranu, u stilu starog Holivuda, dok je šminka u toplim tonovima istakla njen prirodni ten.

