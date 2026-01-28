Poznata valuta skočila u odnosu na dolar

Franak je od početka godine ojačao za više od tri odsto i trgovao se ispod 0,77 franaka za dolar, nakon što je u 2025. zabilježio rast od oko 14 odsto.

Analitičari upozoravaju da snažan franak pojačava deflatorne pritiske u Švajcarskoj, gde godišnja inflacija iznosi svega 0,1 odsto, dok pojedini eksperti procenjuju da ima prostora i za dalje jačanje valute, prenosi portal Svis info.

Rast franka podstaknut je političkom neizvjesnošću u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući zabrinutost investitora zbog nepredvidive ekonomske politike administracije predsednika Donalda Trampa i pitanja nezavisnosti američke centralne banke.

Japanski jen, takođe tradicionalno sigurno utočište za kapital, ovog puta nije bio stabilan zbog rasprodaje japanskih državnih obveznica. Stručnjaci napominju da je ključni kurs za Švajcarsku odnos franka prema euru zbog snažne trgoviske povezanosti sa eurozonom.

Pad evra ispod nivoa od 0,9 franaka mogao bi značajno da pogorša konkurentnost švajcarskih izvoznika.

Švajcarska narodna banka je pred dilemom, pošto bi smanjenje kamatnih stopa, koje su trenutno na nuli, moglo bi da smanji atraktivnost franka, ali bi povećalo rizik od pregrijavanja ekonomije usljed prebrzog rasta.

Ako bi banka direktno intervenisala na deviznom tržištu, mogla bi da se suoči sa optužbama da manipuliše valutama, dodaje se u analizi.

