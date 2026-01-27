Macron pozvao lidere Danske i Grenlanda na “radni ručak” u Parizu

Emmanuel Macron “ponovo će potvrditi evropsku solidarnost i francusku podršku Danskoj i Grenlandu, njihovom suverenitetu i teritorijalnom integritetu”, saopćilo je francusko predsjedništvo.

Sastanak se održava nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od prijetnji aneksijom Grenlanda, arktičkog otoka bogatog mineralima koji je autonomna danska teritorija.

Troje čelnika razgovarat će o “sigurnosnim pitanjima na Arktiku i ekonomskom i društvenom razvoju Grenlanda, koji su Francuska i Evropska unija spremne podržati”, saopćio je Macronov ured.

Suočeni s ruskim prijetnjama i američkim ambicijama za Grenland, danska premijerka Mette Frederiksen i čelnik Grenlanda Jens-Frederik Nielsen ove su sedmice razgovarali s evropskim saveznicima, uključujući razgovore u Hamburgu i Berlinu prije posjete Parizu u srijedu.

Trump je tokom ovog mjeseca zaprijetio aneksijom Grenlanda i uvođenjem carina svim evropskim zemljama – uključujući Francusku, Njemačku i Veliku Britaniju – koje su mu se usprotivile.

Trump je kasnije odustao od prijetnje aneksijom teritorija nakon sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom prošle sedmice,piše Vijesti

Trump i Rutte dogovorili su se o onome što je američki čelnik nazvao “okvirom”, čiji detalji nisu objavljeni.

Francuska se pozicionirala u prvi plan evropske solidarnosti s Danskom i planira sljedeći mjesec otvoriti konzulat u glavnom gradu Grenlanda, Nuuku prenosi AFP.

Facebook komentari