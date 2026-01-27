Zašto je Netanjahu zalijepio traku preko kamera svog telefona? FOTO

Detalj koji nitko nije propustio bila je traka preko kamere njegovog mobitela.

Iako se na prvi pogled čini neobično za čelnika tehnološki napredne zemlje, stručnjaci ističu da je riječ o strogoj sigurnosnoj mjeri.

Netanyahu's mobile phone camera covered with tape pic.twitter.com/Rvp2x4TKTF — Globe Observer (@_GlobeObserver) January 26, 2026

Vjeruje se da Netanyahu koristi snimku kako bi spriječio neovlašteno snimanje u osjetljivom okruženju, hakerske napade koji bi mogli omogućiti daljinsko aktiviranje kamere te digitalni nadzor i prikupljanje povjerljivih vizualnih podataka.

Trend među političarima

Ovaj potez nije izoliran slučaj. Sve veći broj visokorangiranih političara i sigurnosnih dužnosnika diljem svijeta pribjegava sličnim “analognim” metodama zaštite u digitalnom dobu. U vrijeme kada je sofisticirani špijunski softver poput Pegasusa postao stvarna prijetnja, čak se i najjednostavnija fizička barijera, poput komada trake, smatra učinkovitom zaštitom.

„U svijetu visoke politike, privatnost komunikacije nema cijenu. Prekrasna kamera jasan je signal da nitko, pa ni premijer, nije imun na potencijalne digitalne upade“, navode sigurnosni analitičari.

Dok neki hvale premijerov oprez i svijest o kibernetičkoj sigurnosti, drugi na društvenim mrežama komentiraju ironiju u kojoj čelnik jedne od vodećih svjetskih sila u području kibernetičke tehnologije mora koristiti ljepljivu traku kako bi se osjećao sigurno.

Fotografija je ponovno pokrenula širu raspravu o ranjivostima pametnih telefona i rizicima kojima su izloženi osobni podaci svih korisnika, ne samo državnih dužnosnika.

