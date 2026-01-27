Amerika gomila ozbiljne snage kod Irana. Trumpu rekli da režim nikad nije bio slabiji

Prema tvrdnjama nekoliko osoba upoznatih s izvješćima, prosvjedi koji su izbili krajem prošle godine uzdrmali su dijelove vlasti, pogotovo jer su se proširili i na područja koja su se smatrala čvrstim uporištima potpore vrhovnom vođi, ajatolahu Aliju Hameneiju, piše The New York TImes.

Gospodarski problemi i nasilno gušenje prosvjeda

Iako su se prosvjedi u međuvremenu smirili, vlada je i dalje u teškom položaju. Obavještajna izvješća opetovano ističu da je, uz nemire, iransko gospodarstvo na povijesno niskim granama.

Upravo su gospodarske teškoće krajem prosinca potaknule sporadične prosvjede. Kada su se demonstracije u siječnju proširile, iranska vlada shvatila je da nema puno načina da ublaži financijske probleme građana te je pribjegla nasilnom gušenju, što je dodatno otuđilo velik dio stanovništva.

Podijeljena stajališta u Washingtonu

Iako američka vojska jača snage u regiji, nije jasno koje korake Trumpova administracija razmatra. Iz Bijele kuće poručuju da predsjednik pomno prati situaciju.

“Predsjednika Trumpa redovito se izvještava o obavještajnim pitanjima diljem svijeta”, izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, pa dodala: “Bila bi to povreda dužnosti vrhovnog zapovjednika da ga se redovito ne informira o tim stvarima. Što se tiče Irana, predsjednik Trump i dalje pozorno prati situaciju.”

Trump je tijekom nasilnog gušenja prosvjeda upozorio da bi mogao napasti Iran, no njegovi savjetnici bili su podijeljeni oko koristi takvog poteza, osobito ako bi se radilo samo o simboličnim udarima.

Trump već htio napasti pa odustao?

Čini se da je Trump odustao od neposrednog napada u znaka podrške prosvjedima nakon što je iranska vlada otkazala planirano pogubljenje jednog prosvjednika. Prema visokom američkom dužnosniku, i izraelski premijer Benjamin Netanyahu zamolio je Trumpa da odgodi napad.

Ipak, ideja šire vojne kampanje mogla bi biti privlačna nekim od Trumpovih najratobornijih suradnika i saveznika, koji u trenutnoj situaciji vide priliku za svrgavanje iranskog vodstva. I sam Trump nastavlja prijetiti silom, opisujući jačanje pomorskih snaga u regiji kao “armadu”.

“Cilj je kraj režima”

Također je javno razmatrao opcije vezane za iranski nuklearni program, upućujući upozorenja i podsjećajući Teheran na napade koje je naredio prošle godine na najutvrđenija iranska istraživačka postrojenja.

Republikanski senator Lindsey Graham izjavio je da je proteklih dana razgovarao s Trumpom o Iranu te da očekuje da će predsjednik ispuniti obećanje i pomoći Irancima koji prosvjeduju protiv svoje vlade. “Cilj je kraj režima”, rekao je Graham u kratkom intervjuu. “Možda ih danas prestanu ubijati, ali ako ostanu na vlasti i sljedeći mjesec, ubit će ih tada.”

Jačanje američke vojne prisutnosti

Od jučer se nosač zrakoplova Abraham Lincoln, u pratnji triju ratnih brodova opremljenih projektilima Tomahawk, nalazi u području odgovornosti američkog Središnjeg zapovjedništva u zapadnom Indijskom oceanu, potvrdio je američki dužnosnik pod uvjetom anonimnosti. Vojni dužnosnici navode da bi nosač, u slučaju da Bijela kuća naredi napad na Iran, teoretski mogao djelovati u roku od dan ili dva.

SAD je već poslao desetak dodatnih jurišnih zrakoplova F-15E u regiju kako bi ojačao zračne snage. Pentagon je također rasporedio dodatne protuzračne obrambene sustave Patriot i THAAD radi zaštite američkih snaga od mogućih iranskih osvetničkih napada projektilima kratkog i srednjeg dometa.

Uz to, dalekometni bombarderi stacionirani u SAD-u, koji bi mogli gađati ciljeve u Iranu, ostaju u stanju povišene pripravnosti. Pentagon je podigao stupanj pripravnosti prije dva tjedna, kada je Trump zatražio opcije za odgovor na gušenje prosvjeda u Iranu.

Konzultacije s regionalnim saveznicima

Posljednjih dana dužnosnici Pentagona pojačali su i konzultacije s regionalnim saveznicima. Admiral Brad Cooper, zapovjednik Središnjeg zapovjedništva, posjetio je tijekom vikenda Siriju, Irak i Izrael kako bi se savjetovao s američkim vojnim časnicima i kolegama,piše Index

Mural nedavno postavljen u Teheranu s natpisom “Tko sije vjetar, žet će buru”:

Prema visokom vojnom dužnosniku, glavna svrha putovanja bio je posjet američkim trupama i pritvorskim centrima u sjeveroistočnoj Siriji, odakle je američka vojska prošli tjedan počela premještati zatvorenike Islamske države u Irak.

Istovremeno, američki dužnosnici poslali su jasnu poruku iračkim vlastima: u slučaju eskalacije napetosti s Iranom, ako šijitske milicije u Iraku napadnu američke baze ili trupe, Sjedinjene Države će uzvratiti. Dužnosnici Trumpove administracije također su o Iranu razgovarali s izraelskim, saudijskim i katarskim dužnosnicima.

