“Dižem carine Južnoj Koreji na 25 posto”

“Budući da korejsko zakonodavstvo nije izglasalo naš Povijesni trgovinski sporazum, na što imaju pravo, ovime podižem južnokorejske CARINE na automobile, drvnu građu, farmaceutske proizvode i sve ostale recipročne CARINE s 15% na 25%”, napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Zasad nije poznato je li ova promjena već stupila na snagu.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na upit za komentar.

Jedan od ključnih trgovinskih partnera

Južna Koreja jedan je od glavnih američkih trgovinskih partnera. Prema podacima Ministarstva trgovine, u 2024. godini u Sjedinjene Države isporučila je robu u vrijednosti od 132 milijarde dolara. Glavni izvozni proizvodi u SAD uključuju automobile i autodijelove te poluvodiče i elektroniku. Zbog viših nameta, ti bi proizvodi mogli poskupjeti.

Trump je u srpnju objavio trgovinski sporazum s Južnom Korejom kojim je spriječeno povećanje carina na robu iz te zemlje s 10% na 25%. Sporazum je, između ostalog, predviđao i povlaštene carinske stope na uvezene automobile.

Pravna bitka na Vrhovnom sudu

Trumpovu ovlast da poveća opće carine na robu iz Južne Koreje ili drugih zemalja mogao bi ograničiti ishod važnog carinskog slučaja koji se trenutno nalazi pred Vrhovnim sudom.

Taj će slučaj utvrditi je li Trump imao zakonske ovlasti za nametanje sveobuhvatnih carina usmjerenih na pojedine zemlje. Ako suci presude protiv administracije, Trump vjerojatno neće moći odmah mijenjati carinske stope za svu robu koja dolazi iz određenih država.

Nastavak niza carinskih prijetnji

Ova objava slijedi niz nedavnih Trumpovih prijetnji carinama, uključujući carinu od 100% na kanadsku robu i dodatni namet od 10% na zemlje koje se protive njegovim ambicijama vezanim uz Grenland, od čega je potonje povukao.

Facebook komentari