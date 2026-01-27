Svijet

Najomraženiji čovek u Americi odlazi iz Minessote

Objavljeno prije 13 minuta

Zapovjednik američke Službe za imigraciju i carine (ICE) Gregory Bovino i neki od njegovih suradnika trebali bi napustiti područje grada Minneapolisa u saveznoj državi Minnesoti, potvrdila su danas tri neimenovana izvora upoznata sa situacijom.

Jedan od izvora rekao je da je Bovino razriješen dužnosti zapovjednika ICE-a u Minneapolisu te da se očekuje da će se vratiti u kalifornijski sektor El Centro gdje je služio kao glavni agent prije nego što ga je zaposlila Trumpova administracija i premjestila u veće američke gradove, uključujući Los Angeles i Chicago, izvještava CBS News.

Promjena je uslijedila nakon javnih kritika zbog načina na koji su visoki savezni dužnosnici, uključujući Bovina, reagirali na smrtonosnu pucnjavu u kojoj je ubijen medicinski tehničar Alex Pretty.

Bovino je tijekom vikenda bez konkretnih dokaza rekao da je Pretty namjeravao “masakrirati savezne agente”, ali njegove tvrdnje i tvrdnje drugih saveznih dužnosnika opovrgnute su izjavama svjedoka i video snimkama s mjesta događaja.

Vijest o Bovinovom skorom odlasku stigla je nekoliko sati nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump, najavio da će Tom Homan , “car granica” Bijele kuće, otići u Minnesotu.

Ranije u ponedjeljak, Trump je razgovarao s guvernerom Minnesote Timom Walzom i gradonačelnikom Minneapolisa Jacobom Freyem, koji su rekli da se predsjednik “složio da je trenutna situacija neodrživa ” .


