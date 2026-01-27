Najomraženiji čovek u Americi odlazi iz Minessote

Jedan od izvora rekao je da je Bovino razriješen dužnosti zapovjednika ICE-a u Minneapolisu te da se očekuje da će se vratiti u kalifornijski sektor El Centro gdje je služio kao glavni agent prije nego što ga je zaposlila Trumpova administracija i premjestila u veće američke gradove, uključujući Los Angeles i Chicago, izvještava CBS News.

Trump envía al "zar de las fronteras" a Minnesota tras hablar con el alcalde de Mineápolis https://t.co/OVwD7xtt7r — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) January 27, 2026

Promjena je uslijedila nakon javnih kritika zbog načina na koji su visoki savezni dužnosnici, uključujući Bovina, reagirali na smrtonosnu pucnjavu u kojoj je ubijen medicinski tehničar Alex Pretty.

Bovino je tijekom vikenda bez konkretnih dokaza rekao da je Pretty namjeravao “masakrirati savezne agente”, ali njegove tvrdnje i tvrdnje drugih saveznih dužnosnika opovrgnute su izjavama svjedoka i video snimkama s mjesta događaja.

Activistas proyectan video contra el ICE en edificio de detención tras muerte en Minneapolis. Tras la más reciente muerte de un hombre en Mineápolis a manos de agentes de inmigración del ICE, fue proyectado un video sobre el edificio Twin Towers en Los Ángeles, un centro de… pic.twitter.com/rMSJgzlbEl — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) January 27, 2026

Vijest o Bovinovom skorom odlasku stigla je nekoliko sati nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump, najavio da će Tom Homan , “car granica” Bijele kuće, otići u Minnesotu.

Un descenso y una jubilación tranquila no son justicia. Son una vía de escape. Greg Bovino supervisó un asesinato, ayudó a proteger al tirador, impulsó afirmaciones no verificadas y obstruyó la transparencia. Eso es una conducta criminal y exige arresto, cargos y procesamiento. pic.twitter.com/CHn9EjGgYk — John bach rose (@johnsixx256) January 27, 2026

Ranije u ponedjeljak, Trump je razgovarao s guvernerom Minnesote Timom Walzom i gradonačelnikom Minneapolisa Jacobom Freyem, koji su rekli da se predsjednik “složio da je trenutna situacija neodrživa ” .

