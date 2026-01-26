Svijet

Trump popušta pod pritiskom: Povlače se?

Objavljeno prije 1 sat

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će razmotriti smanjenje broja saveznih imigracijskih agenata (ICE) u saveznoj državi Minnesota, objavio je danas guverner Tim Walz.

Kako je Waltzov ured objavio, tijekom razgovora Trump je “pristao razmotriti povlačenje nekih saveznih agenata iz Minnesote”.

Također, prema njihovim riječima, američki predsjednik je naznačio da će razgovarati s američkim Ministarstvom domovinske sigurnosti kako bi Ured za kriminalistička uhićenja Minnesote (BCA) mogao provesti neovisnu istragu o ubojstvu u koje su uključeni savezni agenti, kako bi to bilo uobičajeno u takvim slučajevima.

Ured guvernera navodi da je Trump također prihvatio potrebu za većom koordinacijom između saveznih i državnih vlasti u provođenju imigracijskih propisa, posebno kada je riječ o nasilnim kriminalcima .

Usput, ranije danas, Trump je objavio da šalje bivšeg direktora ICE- a i “graničnog cara” Toma Homana u Minnesotu kako bi nadgledao operacije i koordinirao daljnji rad s lokalnim vlastima.


