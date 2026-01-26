Trump popušta pod pritiskom: Povlače se?

Kako je Waltzov ured objavio, tijekom razgovora Trump je “pristao razmotriti povlačenje nekih saveznih agenata iz Minnesote”.

Također, prema njihovim riječima, američki predsjednik je naznačio da će razgovarati s američkim Ministarstvom domovinske sigurnosti kako bi Ured za kriminalistička uhićenja Minnesote (BCA) mogao provesti neovisnu istragu o ubojstvu u koje su uključeni savezni agenti, kako bi to bilo uobičajeno u takvim slučajevima.

I spoke to the President earlier. We had a productive conversation and I explained to him that his staff doesn’t have their facts straight about Minnesota. My thoughts in the Wall Street Journal:https://t.co/Prlt2mu8Bx pic.twitter.com/XFJyv6V1yH — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 26, 2026

Ured guvernera navodi da je Trump također prihvatio potrebu za većom koordinacijom između saveznih i državnih vlasti u provođenju imigracijskih propisa, posebno kada je riječ o nasilnim kriminalcima .

Usput, ranije danas, Trump je objavio da šalje bivšeg direktora ICE- a i “graničnog cara” Toma Homana u Minnesotu kako bi nadgledao operacije i koordinirao daljnji rad s lokalnim vlastima.

Facebook komentari