PRVI ČOVJEK NATO-a: “Ne možemo nikako prihvatiti stvaranje sigurnosnog vakuuma u Bosni”

U Europskom parlamentu u ponedjeljak poslijepodne gostovao je glavni sekretar NATO-a Mark Rutte.

“Ako iko ovdje misli da se Europa može sama braniti bez pomoći Sjedinjenih Američkih Država, mogu samo reći: nastavite sanjariti! Ne možete. Ne možemo. Trebamo jedni druge.

Tonino Picula (SDP) pitao je glavnog sekretara NATO-a kako vidi sigurnost zapadnog Balkana i što je najveća opasnost na tom području, a Mark Rutte je u odgovoru spomenuo kako “ne možemo nikako prihvatiti stvaranje sigurnosnog vakuuma u Bosni”, kako je “misija KFOR od ključne važnosti za Kosovo” te kako se treba pobrinuti da postoji dijalog sa Srbijom, od čijeg predsjednika Aleksandra Vučića Rutte očekuje da utvrdi odgovornost za dva događaja koja su se dogodila prije par godina (Rutte se tako izrazio, nije spomenuo koja događaja, ali nagađa se da je jedan od njih napad u Banjskoj na Kosovu). Vučić mu je obećao da će utvrditi odgovornost, dodao je Mark Rutte.

