Penzioneri u iščekivanju i strahu: Stiže povećanje od 11 posto, ali nova pravila donose šok za one s manje staža

Ipak, uprkos nominalnom rastu primanja, mnogi penzioneri strahuju da im ovo povećanje neće značajno poboljšati životni standard, a posebnu zabrinutost izazivaju nova pravila za buduće penzionere.

“Oni sebi povećaju hiljadu, nama mrvice”

Anketirani građani nisu optimistični. Mnogi ističu da je povećanje minimalno s obzirom na inflaciju.

“Ja sam radio 39 godina, međutim nije sve uplaćeno, firma likvidirana. Otišao sam u prijevremenu penziju… Sad koliko će mi dati, pojma nemam”, kaže jedan od penzionera, dok drugi ogorčeno komentariše nesrazmjer u primanjima: “On kad poveća sebi, poveća 500 ili hiljadu maraka, a njemu je plata 10 hiljada maraka. Ovo je minimalno.”

Nova pravila: 15 godina staža nije isto što i 40

Nakon usvajanja izmjena zakona, u fokus dolazi činjenica da visina najniže penzije sada direktno zavisi od dužine staža. To znači da će budući penzioneri sa minimalnim stažom od 15 godina primati iznos manji od trenutne minimalne penzije – tačnije 60 posto od prosječne penzije.

Prema trenutnim izračunima Vlade FBiH, taj iznos bi bio oko 437 KM. Za svakih dodatnih pet godina staža, iznos se povećava za 5 posto.

Ministar rada i socijalne politike FBiH, Adnan Delić, brani ovaj model principom “zarađenog prava”.

“Mi možemo to gledati s neke druge socijalne strane, empatije i tako dalje. Ali, ne možemo izbjeći ono što je činjenica – da je to zarađeno pravo i da 15 godina i 40 godina staža ne može biti isto”, poručio je Delić.

S druge strane, ekonomski analitičar Igor Gavran smatra da je ovakav pristup neodrživ za preživljavanje. “Ono što nema smisla je da se od bilo koga očekuje da preživi s minimalnim iznosima koji su sada predviđeni za one koji su imali minimalan broj godina staža”, upozorava Gavran.

Ko su žrtve sistema?

Parlamentarci upozoravaju da su mnogi građani BiH u ovu situaciju dovedeni ne svojom krivicom, već spletom okolnosti – od rata, preko pljačkaške privatizacije, do rada na crno.

Haris Zahiragić, delegat u Domu naroda FBiH (SDA), ističe: “Ljudi koji nisu skupili 40 godina radnog staža u FBiH su obično ratni borci, ratni vojni invalidi ili ljudi koji su proizašli iz rata kroz proces pljačkaške privatizacije, gdje po 20 godina čekaju 65. godinu da imaju neko minimalno primanje.”

Sličan problem ima i njegova kolegica iz Doma naroda, Miomirka Melank (NS), koja navodi lični primjer: “Sama ću doći u istu situaciju. Moj staž je negdje oko 20 godina. Nisam godinama mogla naći redovan posao, radila sam honorarno i kao umjetnica po autorskim ugovorima, a to ništa nije zavedeno u penzioni staž.”

Slaven Raguž (HRS) upozorava na sistemski problem javnih preduzeća koja ne uplaćuju doprinose, te strahuje da će se problem samo “preliti iz mirovinskog u socijalu”,pišeN1

Savez penzionera zabrinut

Mustafa Trakić iz Saveza penzionera FBiH smatra da se s primjenom novih pravila trebalo sačekati. “Mislim da je izmjene člana 81. trebalo ostaviti još neko vrijeme, jer nanijet će mnogo problema nama u udruženjima. Nezadovoljni budući penzioneri će dolaziti nama na vrata”, kaže Trakić.

Dok se penzije usklađuju, jaz između onih s punim stažom i onih koji ga nisu mogli ostvariti postaje sve dublji. Iako je otvorena mogućnost da se zakonskim promjenama u budućnosti u staž uvrste i honorarni poslovi, za sada radni staž i uplate doprinosa ostaju jedini ključ za dostojanstvenu starost – ključ koji mnogi u BiH nemaju.

