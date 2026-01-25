Direktor BH Telecoma: Nećemo da iznosimo novac iz države. Isto BH Telecom: 50 miliona KM za Pink i slične

Razlog? Kovačević poručuje da “ne želi da novac bh. građana iznosi iz države”.

Ipak, dok Kovačević priča jedno, istina je nešto drugo.

Naime, BH Telecom godišnje nešto ispod 50 miliona KM uplaćuje Pinku i sličnim stranim televizijama.Prema informacijama koje su od danas dostupne javnosti, Moja TV je samo prošle godine isplatila 45,5 miliona KM stranim kanalima, a u ovoj godini planiraju još veći iznos – 46,7 miliona KM.

U isto vrijeme Kovačević traži od televizija iz Bosne i Hercegovine da besplatno emituju njihov program,piše Crnahronika

Domaćim TV kućama poručuje da “bi trebale pristati na nekomercijalno emitovanje na Moja TV”.

Dakle da ponovimo, novac od građana koji plaćaju račune BH Telecomu Kovačević šalje stranim televizijama, a domaćim želi da da 0 KM.

Takođe treba napomenuti da Kovačević i Uprava BH Telecoma želi zadužiti BH Telecom za 745 miliona KM stavljajući imovinu pod hipoteku kako bi kupili Telemach.

Kredit od 745 miliona KM sa kamatama je milijardu i sto miliona KM.

Podsjetimo da je vlasnik Telemacha kontroverzni biznismen iz Srbije Dragan Šolak.

Telemach godišnje zarađuje oko 20 miliona maraka, te bi BH Telecom za oko 60 godina zaradio nešto više od milijardu i sto miliona KM.

