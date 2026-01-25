“Bunkeri, utvrđenja i nove jedinice – Izrael jača odbranu granice

…navodi izraelski portal Ynet, ocjenjujući da je riječ o strateškom pomaku zbog rastućih sigurnosnih izazova u regiji.

Prema portalu, ovaj potez, prvi takve vrste nakon desetljeća relativnog mira na granici, ukazuje na zabrinutost izraelskog sigurnosnog establišmenta da bi granica s Jordanom mogla postati aktivna linija sukoba i “slaba tačka” izraelske obrane.

Ynet izvještava da obnova uključuje sanaciju starih utvrda i rovova , od kojih su neki s vremenom zapušteni, a sada se opremaju modernim nadzornim sustavima, uključujući radarske tornjeve i kamere visoke rezolucije .

Plan također predviđa modernizaciju oko 80 kilometara granične ograde, s ulaganjima od oko milijardu šekela, kao i izgradnju zemljanih barijera i logističkih skladišta.

Zbog nedostatka ljudstva, izraelska vojska formirala je novu jedinicu, takozvanu Diviziju 96 , koja se oslanja na dobrovoljce u dobi od 40 do 60 godina, s ciljem stvaranja jedinica za brzi odgovor spremnih za hitno raspoređivanje.

Međutim, prema portalu, jedinica se i dalje suočava s problemima u popunjavanju osoblja i postizanju pune operativne spremnosti.

Podaci za 2025. godinu, kako je izviješteno, ukazuju na zabrinjavajući porast krijumčarenja preko jordanske granice .

Broj zaplijenjenog oružja povećao se sa 129 u 2024. na 263 u 2025., a zabilježen je i nagli porast uspješnih pokušaja krijumčarenja droge.

Korištenje dronova posebno je zabrinjavajuće nakon što je jedan dron navodno pokušao prokrijumčariti 70 pušaka u blizini Mrtvog mora .

Unatoč jačanju utvrda, Ynet izvještava da se sigurnosna suradnja između Izraela i Jordana nastavlja i jača, uz značajnu podršku Sjedinjenih Država.

Međutim, Izrael , prema portalu, ne želi se oslanjati isključivo na diplomatske i partnerske mehanizme, pa vojne baze u blizini granice pretvara iz administrativnih središta u utvrđene obrambene objekte.

Izraelske pripreme temelje se na scenariju koji Izraelsko središnje zapovjedništvo opisuje kao “rat budućnosti”, a koji uključuje mogućnost koordiniranih pokušaja masovnog upada naoružanih skupina povezanih s Iranom na izraelski teritorij.

Cilj takvih operacija, prema izraelskim procjenama, bio bi provođenje istovremenih napada uz eskalaciju nasilja na Zapadnoj obali, kako bi se dodatno opteretile izraelske snage koje su već angažirane u Pojasu Gaze i na sjevernoj granici.

