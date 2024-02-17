“Oni su zapalili Iran”

Pezeshkiyan je posebno spomenuo “izravnu ulogu” Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u nedavnim nemirima u Iranu, tvrdeći da su mirne prosvjede, uzrokovane ekonomskim problemima, zloupotrijebile obučene skupine koje su palile džamije, uništavale infrastrukturu te ubijale civile i pripadnike sigurnosnih snaga, izvijestila je iranska PressTV.

„Plan neprijatelja islamske zajednice je proširiti i održati rat, terorizam i nesigurnost u regiji“, rekao je Pezeshkiyan i zahvalio Turskoj na „principijelnoj i bratskoj“ podršci Iranu.

Naglasio je da će jedinstvo među islamskim zemljama i sveobuhvatni napori u borbi protiv terorizma pomoći regiji da postigne trajni mir i stabilnost.

„Odnosi između dviju zemalja su na vrlo dobrom putu i odlučni smo dodatno poboljšati i ojačati bilateralne veze“, rekao je Pezeshkiyan.

Pezeshkiyan je također potvrdio dobru razinu bilateralnih odnosa s Turskom te izrazio očekivanje da će Erdoganov posjet devetom sastanku Vijeća za suradnju na visokoj razini dodatno ojačati veze između dviju zemalja.

