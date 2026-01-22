PUTIN PREKINUO ŠUTNJU O GRENLANDU: Svi su mislili da će krenuti na Amere i Trampa, a on se obrušio na DANSKU!

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da se Rusije uopšte ne tiče ono što se dešava sa Grenlandom, dodajući da će Danska i Sjedinjene Američke Države same riješiti spor oko tog ostrva.

Prema njegovim riječima, Danska je oduvijek tretirala Grenland kao koloniju i bila je prilično oštra prema njemu, prenosi agencija RIA.

Govoreći putem video-poziva na sastanku sa članovima Savjeta bezbjednosti Rusije, Putin je naveo Rusija ima iskustva u rješavanju sličnih pitanja sa SAD.

Koristeći kao primer to što je Rusija prodala Aljasku SAD-u u 19. vijeku, Putin je rekao da bi SAD mogle da kupe Grenland za oko milijardu dolara.

”U 19. vijeku, Rusija je prodala Aljasku SAD. Razlika između Aljaske i Grenlanda je negde između 450.000 i 449.000 kvadratnih kilometara. Dakle, ako to uporedimo sa troškovima sticanja Aljaske za SAD, cena za Grenland bi bila negdje oko 200.000 do 250.000 dolara”, rekao je Putin.

Dodao je da SAD i Danska imaju slično iskustvo, navodeći da je Danska prodala Djevičanska ostrva 1917. godine SAD-u.

Putin je dodao da je uvek podržavala napore za jačanje međunarodne stabilnosti, piše Espreso.

