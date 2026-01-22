Tramp: Svi su zadovoljni dogovorom o Grenlandu, trajat će zauvijek i daje nam sve što trebamo dobiti

Predsjednik SAD-a Donald Tramp komentirao je predloženi sporazum o Grenlandu. Daje nam sve što trebamo dobiti. To je dogovor s kojim su svi vrlo zadovoljni – rekao je Trump novinarima, napominjući da se radi o dugoročnom sporazumu.

Tramp se predomislio: Neće uvesti carine evropskim zemljama zbog Grenlanda

– To je dugoročni dogovor. To je ultimativni dugoročni dogovor i mislim da sve stavlja u jako dobru poziciju, posebno kada je riječ o sigurnosti, mineralima i svemu ostalom – ustvrdio je Tramp,piše Avaz

Na pitanje o trajanju sporazuma, američki predsjednik rekao je da “nema vremenskog ograničenja” te da će dogovor trajati “zauvijek”. Dodao je da je o sporazumu razgovarao s drugim evropskim čelnicima, ali da još ništa nije potpisano.

Upitan da pojasni što dogovor konkretno podrazumijeva, Tramp je rekao da je riječ o “složenoj” stvari, ali da će “sve biti objašnjeno kasnije”.

Predsjednik je naglasio da vjeruje kako je glavni tajnik NATO-a Mark Rute, s kojim je razgovarao neposredno prije objave, već stupio u kontakt s Danskom i drugim članicama saveza kako bi raspravili prijedlog. Ponovio je da će “dogovor trajati zauvijek”.

Tramp nije ulazio u detalje o tome hoće li rijetki zemni metali biti uključeni u dogovor o Grenlandu, ali je rekao da će suradnja s NATO-om i Danskom biti njegov sastavni dio.

Facebook komentari