DRAMA NAKON TRUMPOVOG GOVORA: Evakuiran Svjetski ekonomski forum u DAVOSU FOTO VIDEO

Konferencijski centar Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, u Švicarskoj, privremeno je evakuiran nakon što je prijavljen neobičan miris, za koji se ispostavilo da je posljedica manjeg požara u obližnjem objektu. Incident je izazvao kratkotrajnu zabrinutost među učesnicima, ali je situacija brzo stavljena pod kontrolu.

🚨 BREAKING — DAVOS UNDER FIRE Reports say the WEF conference centre has been EVACUATED amid an emergency response. Firefighters everywhere. Helicopters overhead. Local media cite a fire at a nearby hotel. LA7 reporter on scene: “It’s full of firefighters… this is an… pic.twitter.com/CuEieomSqy — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) January 21, 2026



Novinar televizije Fox Edward Lawrence, koji se nalazio na licu mjesta, izvijestio je da je neobičan miris kod nekih prisutnih izazvao kašalj. Ekipe hitnih službi odmah su reagovale kako bi utvrdile izvor problema, a dio kongresnog centra je evakuiran iz predostrožnosti kako bi se osigurala sigurnost učesnika, javlja Klix.ba.​

Požar u drvenoj kolibi

Prema zvaničnim izvještajima, uzrok evakuacije bio je požar koji je izbio u drvenoj kolibi smještenoj u blizini hotela gdje se nalazi konferencijski centar. Dim i miris paljevine proširili su se prema mjestu održavanja foruma, što je aktiviralo sigurnosne protokole. Vatrogasna služba je potvrdila da je požar u potpunosti ugašen i da je uzrok alarma saniran.

Zvaničnici su saopćili: “Uzrok alarma je u potpunosti saniran i požar je potpuno ugašen, nakon što je dio kongresnog centra evakuiran iz predostrožnosti.” Evakuacija je provedena uspješno, bez panike, i nisu zabilježene nikakve povrede niti ozbiljniji incidenti među prisutnima.

Dramatične scene uslijedile su nakon Donaldovog Trumpovog govora u kojem je govorio o svojim pokušajima preuzimanja kontrole nad Grenlandom.

Prema izvješćima s mjesta događaja, hitne službe su požurile na mjesto događaja, a u zraku se osjećao neobičan miris koji je “izazvao kašalj kod nekih ljudi u tom području”.

„Svi smo bili evakuirani. Sve smo stvari ostavili unutra jer se čini da je u obližnjem hotelu izbio požar“, rekla je Lilli Gruber, novinarka sa sjedištem u Davosu.

– Helikopteri lete iznad nas, vatrogasci su posvuda.

„Upravo smo evakuirani iz Kongresnog centra“, rekao je Edward Lawrence iz Fox Newsa.

Nastavak foruma bez odgode

Nakon što su vatrogasci završili intervenciju i potvrdili da je područje sigurno, učesnicima je dozvoljen povratak u hotel i konferencijske sale. Program Svjetskog ekonomskog foruma, koji okuplja stotine poslovnih lidera i vladinih zvaničnika radi rasprave o globalnim pitanjima, nastavljen je prema planu.

Facebook komentari