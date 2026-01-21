“JA SAM U SVOM STANU!” Prva izjava Tošića nakon što se zabarikadirao u vilu – Karleuša tvrdi da je PROMJENIO BRAVE

Kako je Kurir prvi pisao, Jelena Karleuša se trenutno nalazi u Dubaiju, odakle je kontaktirala policiju Srbije kako bi prijavila svog bivšeg supruga Duška Tošića.

Ona je navela da je Duško bez njenog znanja i bez dogovora zamenio brave na vratima stana, zbog čega je zatražila hitnu intervenciju nadležnih organa.

Trenutno je vanredno stanje na Dedinju!

Bivši fudbaler je bio kratak i jasan, bez želje da ulazi u detalje ili dodatno komentariše situaciju.

„Ne znam šta me pitate???? Ja sam u svom stanu“ – rekao je Tošić, nakon čega više nije odgovarao na pozive i poruke.

U kontekstu porodičnih problema, Karleuša je više puta istakla da nije u dobrim odnosima sa Tošićem nakon razvoda i da između njih nema komunikacije, iako, kako je rekla, njihove ćerke sa ocem imaju normalan odnos.

Pjevačica je takođe istakla i tvrdnje da njen bivši suprug ne plaća alimentaciju za njihove ćerke Atinu i Niku Tošić, ali da vjeruje kako će država sve to regulisati.

