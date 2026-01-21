“KO JE VLASNIK STANA NA DEDINJU?” Oglasio se advokat o slučaju Karleuše i Tošića: Dva pravna puta i moguća kazna

Pop diva Jelena Karleuša prijavila je bivšeg supruga Duška Tošića zbog, kako nezvanično saznajemo, neovlašćenog ulaska u stan na Dedinju u kojem živi sa njihovim ćerkama. Prema dostupnim informacijama, Karleuša je navela da je Tošić bez njenog znanja zamenio brave na stanu, zbog čega je zatražila pomoć nadležnih organa.

Kako bismo razjasnili da li u ovom slučaju postoje elementi krivične ili građanskopravne odgovornosti, kontaktirali smo advokata Nenada Žujića, koji je objasnio koje pravne mogućnosti stoje na raspolaganju.

– U ovakvim situacijama postoje dva pravna puta. Jedan je građanskopravni, koji podrazumeva pokretanje parničnog postupka, a drugi je krivičnopravni, u smislu podnošenja prijave policiji ili javnom tužilaštvu, koje potom odlučuje da li će pokrenuti krivični postupak – objasnio je Žujić.

Prema njegovim rečima, u građanskopravnom postupku reč je o takozvanoj posesornoj tužbi, odnosno tužbi za smetanje državine, kojom bi Karleuša mogla da zatraži hitnu privremenu meru i vraćanje u posed nekretnine.

– Trenutno ne znamo da li je stan isključivo njena imovina, njegova ili su suvlasnici, što je u praksi često slučaj. Ako su suvlasnici, postoji mogućnost krivične prijave zbog krivičnog dela samoovlašća ili narušavanja nepovredivosti stana, ukoliko je do promene brava došlo bez njenog znanja i bez predaje ključeva – naveo je advokat.Žujić je naglasio da je od ključnog značaja utvrditi da li je Tošić Karleuši dao primerak ključeva nakon zamene brava, kao i kakav je vlasnički status nekretnine.

– Ukoliko se ispostavi da su suvlasnici, a da je jedna strana samoinicijativno promenila brave i onemogućila drugoj strani pristup, mogu postojati elementi krivičnog dela samoovlašća iz člana 333 Krivičnog zakonika, za koje je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Ukoliko je, pak, stan isključivo njena imovina, a on nema nikakva vlasnička prava, tada bi moglo biti reči o krivičnom delu narušavanja nepovredivosti stana iz člana 139, za koje je takođe predviđena novčana kazna ili zatvor do jedne godine – pojasnio je Žujić.

On je na kraju istakao da je važno poštovati pretpostavku nevinosti i naglasio da odluku o tome da li u konkretnom slučaju postoje elementi krivičnog dela ne donosi ni policija ni prijavitelj, već isključivo tužilaštvo, koje nakon saslušanja svih strana odlučuje da li će pokrenuti postupak,piše Kurir

Duško se oglasio za Kurir

Podsetimo, bivši fudbaler je u izjavi za Kurir bio kratak i jasan, bez želje da ulazi u detalje ili dodatno komentariše situaciju.Ne znam šta me pitate? Ja sam u svom stanu“ – rekao je Tošić, nakon čega nam više nije odgovarao na pozive i poruke.

