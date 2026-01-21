Vojni vrh pod istragom: Ruska špijunka u srcu Berlina

Žena s njemačkim i ukrajinskim državljanstvom , pod imenom Ilona V., uhapšena je ranije danas u Berlinu zbog sumnje da je dala povjerljive informacije ruskom dužnosniku u veleposlanstvu , javlja Deutsche Welle.

Prema Ministarstvu, sumnja se da je dijelila podatke o sudionicima sastanaka na visokoj političkoj razini, prikupljala informacije o lokacijama proizvodnje oružja, testiranja dronova i isporuka dronova Ukrajini , kao i pomagala svom ruskom kontaktu da prisustvuje političkim događajima u Berlinu pod lažnim identitetom.

Ilona V. je također kontaktirala bivše zaposlenike Ministarstva obrane koje je osobno poznavala kako bi prikupila informacije. Stanovi koje su koristili osumnjičenica i dvojica njezinih navodnih suučesnika pretraženi su u saveznoj pokrajini Brandenburg, Zapadnoj Rajni-Falačkoj i u Münchenu.

Njemački mediji navode da su druga dvojica osumnjičenika bivši njemački obrambeni dužnosnici, nedavno umirovljeni časnik i bivši visokopozicionirani državni službenik koji je prethodno služio u njemačkim oružanim snagama.

Dvojica muškaraca sumnjiče se za “otkrivanje službenih informacija osumnjičenom posredniku koji je navodno djelovao u ime ruske obavještajne službe , a koji je danas uhićen po nalogu istražnog suca Saveznog suda”.

Deutsche Welle također navodi da nije jasno jesu li dvojica muškaraca znala da žena navodno špijunira za Rusiju i jesu li svjesno predavali povjerljive informacije stranoj sili.

