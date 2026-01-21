Putin odgovara na Trumpov potez: Ponuda koja mijenja svijet

Tijekom sastanka s Vijećem sigurnosti Rusije, Putin je rekao da je naložio ruskom Ministarstvu vanjskih poslova da prouči prijedlog o pridruživanju “Mirovnom odboru” i da se konzultira s partnerima.

Zahvalio je Trumpu na pozivu i naglasio da Rusija podržava i oduvijek je podržavala sve napore usmjerene na jačanje međunarodne stabilnosti.

„Također primjećujemo doprinos sadašnje američke administracije pronalaženju rješenja za ukrajinsku krizu “, rekao je Putin .

Podsjetimo se da je prošli tjedan Trump najavio osnivanje ” Mirovnog odbora ” kao dijela druge faze američkog plana od 20 točaka za ratom razoreni pojas Gaze, gdje bi on sam bio predsjednik tog tijela. Odbor je izvorno imao za cilj okončanje sukoba u Gazi, no Trump je rekao da će imati puno širi doseg i rješavati sukobe na globalnoj razini.

Bijela kuća već je imenovala sedam članova osnivačkog Izvršnog odbora, uključujući američkog državnog tajnika Marca Rubia, posebnog izaslanika za Bliski istok Stevea Witkoffa, Trumpovog zeta Jareda Kushnera i bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira. Do sada je više od 20 zemalja prihvatilo poziv za sudjelovanje u “Odboru za mir”.

Facebook komentari