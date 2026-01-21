Vijesti

Kolinda Grabar-Kitarović skočila u ledeno more na Antarktiku

Objavljeno prije 1 sat

Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pridružila se putovanju na Antarktik koje organizuje hrvatski pustolov Kristijan Iličić.

Ekspedicija je već stigla na sedmi kontinent, a na društvenim mrežama pojavio se snimak u kojem Grabar-Kitarović hrabro skače u ledeno more.

Iličić je uz snimak napisao da Kolinda danas pokazuje pravi polarni karakter. Opisao je trenutak kao Polar Plunge na Antarktiku, sa ledenom vodom i osmijehom koji sve govori, ističući da ovakvo iskustvo ne doživljava se svakog dana na najhladnijem kontinentu svijeta.Putovanju se pridružila i brojna ekipa, a svi kapaciteti ekspedicije rasprodani su u rekordnom roku,pišu Vijesti

Iličić je naglasio da Antarktik bira one koji su spremni izaći iz zone komfora i da je ponosan što među učesnicima ima ljude koji razumiju težinu i vrijednost ovakvog putovanja.


