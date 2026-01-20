Masovna hapšenja: Teheran tvrdi da je razbijena američko-izraelska mreža

Iranske sigurnosne i obavještajne snage (IRGC) zarobile su više od 470 ljudi u tri provincije, identificiranih kao ključne osobe iza nedavnog vala nasilnih prosvjeda .

Pokrajinski ured Ministarstva obavještajnih poslova u Khorasanu Razavi objavio je da je uhićeno 192 naoružana terorista , identificirana kao glavni inicijatori nedavnih nereda u regiji , izvještava iranska mreža Press TV . Kako se navodi, uhićene osobe sudjelovale su u ubojstvu nekoliko pripadnika sigurnosnih snaga i civila, paljenju džamija, javnih zgrada i autobusa, kao i u napadima na vojne i policijske centre.

Tokom uhićenja zaplijenjeni su panciri , kalašnjikov , lovačko oružje, winchesterske puške i razno hladno oružje poput bodeža, mačeva, boksačkih pušaka, taktičkih noževa, samostrela i lanaca.

