Svijet

Masovna hapšenja: Teheran tvrdi da je razbijena američko-izraelska mreža

12.0K  
Objavljeno prije 1 sat

Iranske sigurnosne i obavještajne snage uhitile su više od 470 ljudi u tri provincije, koje su vlasti identificirale kao glavne organizatore nasilnih prosvjeda i terorističkih aktivnosti povezanih sa stranim mrežama.

Iranske sigurnosne i obavještajne snage (IRGC) zarobile su više od 470 ljudi u tri provincije, identificiranih kao ključne osobe iza nedavnog vala nasilnih prosvjeda .

Pokrajinski ured Ministarstva obavještajnih poslova u Khorasanu Razavi objavio je da je uhićeno 192 naoružana terorista , identificirana kao glavni inicijatori nedavnih nereda u regiji , izvještava iranska mreža Press TV . Kako se navodi, uhićene osobe sudjelovale su u ubojstvu nekoliko pripadnika sigurnosnih snaga i civila, paljenju džamija, javnih zgrada i autobusa, kao i u napadima na vojne i policijske centre.

Tokom uhićenja zaplijenjeni su panciri , kalašnjikov , lovačko oružje, winchesterske puške i razno hladno oružje poput bodeža, mačeva, boksačkih pušaka, taktičkih noževa, samostrela i lanaca.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh