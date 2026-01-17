Trump formirao Mirovni odbor za Gazu: Okupljena politička i finansijska elita

Odbor, koji je predviđen Trumpovim mirovnim planom za palestinsku enklavu, uključuje i američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa, zeta Jareda Kushnera, predsjednika Svjetske banke Ajaya Bangu, milijardera Marca Rowana, vlasnika investicijskog fonda Apollo Global Management, te Trumpovog savjetnika Roberta Gabriela.

Prema najavama, svaki član odbora nadzirat će određeni sektor ključan za stabilizaciju Gaze, uključujući uspostavu vladinih struktura, regionalne odnose, obnovu, privlačenje ulaganja, finansiranje velikih projekata i mobilizaciju kapitala.

Bijela kuća je najavila da će bugarski diplomata Nikolaj Mladenov biti visoki predstavnik za Gazu, dok će američki general Jasper Jeffers voditi međunarodne stabilizacijske snage na palestinskom teritoriju,pišu Vijesti

Objava sastava odbora uslijedila je istog dana kada je na dužnost stupila 15-člana palestinska tehnokratska administracija, koja će nadgledati svakodnevni život i osnovne usluge u Gazi, djelujući pod nadzorom mirovnog odbora.

Druga faza primirja u Gazi, koje je stupilo na snagu 10. oktobra uz podršku SAD, predviđa razoružanje Hamasa, postupno povlačenje izraelskih trupa i raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga, u skladu s Trumpovim planom koji je Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo u novembru.

