Mlađak u Ribama – život progovara kroz sinkronicitete

Dan prije vladavine Ovna i izlaska Merkura iz retrogradne faze, očekuje nas mladi Mjesec na 28′ Riba.

Na dan 19.3. u 2 sata i 23 minute pokreće se nešto unutar nas, otvara se nova perspektiva na trenutne okolnosti.

Intuicija nam nešto govori. Imamo dojam da iza zavjese stvarnosti postoji nešto što se priprema, nešto što dolazi i uskoro ulazi u naš život. Još uvijek ne znamo što je, ali blizu je. Sinkoniciteti. Signali pokraj puta.

Svaki mladi Mjesec nosi priliku za obnovu. Zatvara se jedan ciklus i otvara se prostor za nove prilike. Nekad je dovoljno reći – ovako dalje ne mogu – i vidjeti što dalje dolazi.

Vrata otvaraju, stvari izlaze na svjetlo dana. Izlazimo iz zatvora briga, strahova, očekivanja, shvaćamo da s tim teretima ne možemo dalje.

Nešto iz prošlosti dobiva smisao. Povezujemo uzrok i posljedicu. Shvaćamo da je baš tako trebalo biti i da nas je to dovelo tu gdje jesmo. I s tog mjesta, sada i ovdje, nešto se odvija na neočekivane načine i omogućuje nam da se pokrenemo prema željenom cilju. I ako se pritom odreknemo nečega, to ne znači da smo to nepovratno izgubili.

Posljednje zbogom prije novih odluka.

Ovaj Mlađak u Ribama nosi u sebi simboliku prošlosti, tajni, onoga što ne vidimo dobro, nesvjesnog, suosjećanja, ranjivosti, duhovnosti, pomoći koja dolazi kada ju trebamo te priliku za snažnijim povezivanjem sa svojom intuicijom.

Imamo podsjetnik da se i u nekim teškim trenucima, kada gubimo nadu, kada ne znamo kuda i kako dalje, pojavljuje svjetlo koje nam pokazuje put. Povjerenje u život nam daje mir u duši, onaj osjećaj da je baš tako kako treba biti. Otvaramo se prema prihvaćanju onoga što jest i tako olakšavamo proces odlučivanja i promjene.

Vladar ovog Mlađaka je Neptun koji se nalazi u blizini Saturna u znaku Ovna. Ovdje je pokret prema novom, prema jednoj odluci koja sazrijeva unutar nas. Odluka i pokret prema naprijed traže jasnoću, formu, kao i djelovanje iz mira – ništa na silu.

Koja područja života aktivira ovaj mladi Mjesec u vašem životu i što se može pokrenuti u narednim tjednima?

Podznak u Ovnu: završetak jednog ciklusa; iscjeljenje, potreba za mirom i povlačenjem, pozvani ste pomoći drugima, ali i postaviti jasnije granice

Podznak u Biku: novi planovi; udruživanje s osobama koje vam mogu pomoći u ostvarenju cilja; prijateljski odnosi

Podznak u Blizancima: odluke vezane uz poslovni status; ostvarenje životnih i poslovnih ciljeva; odnosi s autoritetima; nova vizija profesionalnog puta

Podznak u Raku: nove mogućnosti za učenje, putovanja i inozemstvo; pronalaženje onoga što vas ima svrhu i smisao; pravna pitanja

Podznak u Lavu: fokus je na razvijanju intimnosti u odnosu; novac drugih ljudi; krediti i zaduženja; seksualnost

Podznak u Djevici: zaokret na polju odnosa; novi pristup nekim ljudima; jasno se vidi što treba promijeniti te na koji način dalje u odnosima

Podznak u Vagi: odluke vezane uz zdravlje; promjene u svakodnevnoj rutini; fokus je na zbivanjima u poslu i na radnom mjestu

Podznak u Škorpionu: aktivno je polje ljubavi, romantike, djece i zabave; kreativni zamah; dobiti od prijateljstva

Podznak u Strijelcu: energija je u domu, obitelji i privatnom životu; preseljenje, uređenje doma; odnos s mamom; pripadanje i osjećaj sigurnosti

Podznak u Jarcu: kraća putovanja; odnosi s rođacima; učenje; komunikacija s okolinom; intuitivno razaznajete stvari

Podznak u Vodenjaku: odnos prema novcu; prihodi vs. rashodi; način na koji vrednujete svoj unutarnji kapital

Podznak u Ribama: novi početak na osobnom planu; odluke vezane uz tijelo, zdravlje ili vanjski izgled; odrastanje i sazrijevanje.

Julijana Oremović

Facebook komentari