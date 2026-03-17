4 znaka Zodijaka u travnju/aprilu 2026. ostvaruju svoje želje!

Travanj/april 2026. nekim znakovima donosi vrlo jasan osjećaj da se stvari napokon slažu u njihovu korist. Nakon razdoblja čekanja, zastoja i neizvjesnosti, upravo sada otvara se prostor za želje koje više ne ostaju samo na razini nade, nego počinju dobivati stvaran oblik.

U travnju/aprilu 2026. mnoge stvari se konačno pomiču s mrtve točke. Pun Mjesec u Vagi 2.4. otvara pitanje ravnoteže, odnosa i rezultata onoga što se gradilo prethodnih tjedana, a mlad Mjesec u Ovnu 17.4. snažno potiče nove početke, osobnu odluku i hrabrost da se krene prema onome što se dugo željelo.

U drugoj polovici mjeseca energija dodatno ubrzava: Merkur ulazi u Ovna 14./15.4., Sunce prelazi u Bika 19.4., Venera ulazi u Blizance 24.4., a Uran u noći s 25. na 26.4. ponovno ulazi u Blizance. Uz to, Jupiter je već od 10./11. ožujka/marta ponovno direktan u Raku pa travanj/april djeluje kao nastavak jednog važnog otvaranja puta.

Zbog takvog sklopa, četiri znaka posebno mogu osjetiti da im se nešto napokon slaže na pravi način. Kod njih se ne radi samo o prolaznom dobrom raspoloženju, nego o konkretnom osjećaju da se približavaju cilju, da dolazi potvrda, prilika ili rasplet koji su dugo zazivali.

Ovan

Za Ovnove je travanj/april jedan od najjačih mjeseci proljeća 2026. jer se velik dio astrološke dinamike vrti upravo oko njihovog znaka. mlad Mjesec 17.4. događa se u Ovnu, što uvijek označava osobni reset, novu odluku i početak koji ima snagu da promijeni smjer sljedećih mjeseci. Osim toga, Merkur sredinom mjeseca ulazi u Ovna i pojačava jasnoću, inicijativu i potrebu da se misli pretvore u djelo.

Za Vas Ovnove, ovo može biti mjesec u kojem konačno izgovarate ono što dugo nosite u sebi, pokrećete projekt koji ste odgađali ili donosite odluku koja Vas vraća sebi.

Nakon razdoblja nejasnoća i zastoja, travanj/april daje vatru, volju i osjećaj da više nema smisla čekati “pravi trenutak”. Mnogi Ovnovi mogu upravo sada ostvariti nešto što su priželjkivali na osobnom planu: više samopouzdanja, novu poslovnu inicijativu, hrabriji nastup ili osjećaj da napokon vode svoj život u smjeru koji žele.

Pun Mjesec u Vagi početkom mjeseca pritom aktivira i os odnosa pa kod nekih Ovnova ostvarenje želje može doći kroz partnerstvo, pomirenje, jasan razgovor ili odluku o tome tko im doista ide uz bok.

Blizanci

Blizanci su među znakovima koji krajem travnja/aprila 2026. mogu najjače osjetiti pomak jer se kod njih slaže nekoliko vrlo jakih pokazatelja promjene.

Krajem mjeseca Venera ulazi u Blizance, donoseći veću privlačnost, društvenu lakoću, podršku i povoljniju atmosferu za ljubav, kontakte i osobnu promociju. Samo dan kasnije Uran ponovno ulazi u Blizance, najavljujući snažan zaokret, oslobađanje i novu fazu osobnog razvoja.

Kod Vas se ostvarenje želje može pojaviti na više razina. Nekima dolazi kao dugo čekani odgovor, poziv, prilika za posao, važan razgovor ili otvaranje vrata koja su prije bila zatvorena. Drugima se može pokazati kroz osjećaj da se vraća optimizam i da stvari ponovno imaju smisla. Kraj mjeseca može pojačati dojam da se život opet kreće naprijed, a kada se tome pridruži Venera u Vašem znaku, raste i mogućnost da budete viđeni, prepoznati i lakše dođete do onoga što želite.

Posebno je zanimljiv kraj mjeseca, jer Uran u Blizancima često donosi iznenadne preokrete. To kod nekih pripadnika ovog znaka može značiti ostvarenje želje na način koji nisu planirali, ali koji se pokaže boljim od prvotne zamisli. Kod Vas travanj/april ne donosi nužno miran put, ali donosi pomak koji se osjeća stvarno.

Vaga

Vage ulaze u travanj/april s vrlo važnim lunarnim naglaskom, jer se pun Mjesec 2.4. događa upravo u Vašem znaku. Pun Mjesec često donosi kulminaciju, razotkrivanje, rezultat ili jasan uvid u ono što više nije moguće ignorirati. Budući da se događa na osi Ovan–Vaga, kod Vas posebno snažno osvjetljava odnos između osobnih potreba i partnerskih dinamika.

To znači da se želja može ostvariti kroz rasplet koji Vam vraća ravnotežu. Za neke Vage to će biti emotivna potvrda, ulazak u ozbiljniji odnos ili jasno zatvaranje priče koja ih je dugo držala između nade i sumnje. Za druge će to biti poslovni dogovor, suradnja ili odluka koja donosi više mira i sigurnosti. Pun Mjesec u vlastitom znaku često djeluje kao reflektor: pokazuje što ste prerasli, ali i što je konačno spremno sazreti.

Dodatnu podršku dobivate krajem mjeseca, kada Venera ulazi u Blizance. To je povoljan zračni tranzit za Vage jer donosi više lakoće, boljih razgovora, privlačnih susreta i širi osjećaj otvorenosti prema životu. Uranov ulazak u isti znak može donijeti iznenadnu priliku vezanu uz putovanja, učenje, planove za budućnost ili susret koji mijenja pogled na sve.

Za Vas se ostvarenje priželjkivanog u travnju/aprilu ne mora dogoditi bučno. Može doći kao tiha, ali vrlo jasna spoznaja: “Ovo je to. Sada znam gdje stojim.” A upravo je ta unutarnja sigurnost ono što Vage često najviše trebaju da bi napravile idući korak.

Vodenjak

Vodenjaci u travnju/aprilu hvataju vrlo povoljan val zato što zračni znakovi krajem mjeseca dobivaju snažnu podršku. Venera 24.4. ulazi u Blizanc pa se taj kanal dodatno omekšava i postaje ugodniji, topliji i privlačniji. Uranov ulazak u Blizance u noći s 25. na 26.4. dodatno pojačava element iznenadne inspiracije, novih ideja i slobodnijeg izraza.

Za mnoge Vodenjake to može značiti ostvarenje želje povezane s ljubavi, kreativnim projektom, djecom, javnim nastupom ili osjećajem da se napokon smiju pokazati bez zadrške.

Ako ste dugo priželjkivali da Vas netko prepozna, da se jedna ideja pokrene ili da se u Vašem privatnom životu pojavi više uzbuđenja i topline, kraj travnja/aprila može biti vrlo zanimljiv.

Mlad Mjesec u Ovnu 17.4. dodatno Vam aktivira sektor komunikacije, odluka, papira, razgovora i kratkoročnih planova. To je odlična podloga da se jedna želja ne zadrži samo na mašti, nego da dobije oblik, riječ i smjer. Kod Vas se vrlo često stvari pokrenu onog trenutka kada jasno kažete što želite. Travanj/april upravo to i traži. Sretno!

Autor: Suzana Dulčić/ATMA

