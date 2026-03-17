VELIKI MJESEČNI HOROSKOP ZA TRAVANJ/APRIL 2026. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Travanj/april 2026. nosi vrlo jasan pomak u energiji. Nakon astrološki zgusnutog i emotivno napetog ožujka/marta, ovaj mjesec otvara prostor za odluke, konkretne poteze i jasnije usmjerenje. U samom početku mjeseca imamo pun Mjesec u Vagi 2.4., 9.4. Mars ulazi u Ovna, 17.4. događa se mlad Mjesec na 27°28′ Ovna, 24.4. Venera ulazi u Blizance, a u noći s 25. na 26.4. Uran ulazi u Blizance.

Posebno je važno to što se već u prvoj polovici mjeseca snažno aktivira znak Ovna. To je mjesec koji traži hrabrost, ali i disciplinu; inicijativu, ali bez zalijetanja; novu ideju, ali uz ozbiljan test stvarnosti. Travanj/april traži da se stvari pokrenu, ali i da ono što započnete ima smisao, strukturu i jasnu namjeru.

To je mjesec u kojem puno toga kreće naprijed, ali ne po starom obrascu. Ovan daje impuls, Bik traži stabilnost, a kraj mjeseca s ulaskom Urana u Blizance otvara novu mentalnu i komunikacijsku dinamiku koja će se još jače osjećati u mjesecima koji slijede.

Evo što može očekivati svaki znak pojedinačno.

Ovan

Za Vas je ovo jedan od važnijih mjeseci proljeća. Travanj/april stavlja naglasak na osobni smjer, identitet, tijelo, volju i odluke koje više ne želite odgađati. Mars ulazi u Vaš znak već 9.4. i vraća energiju, borbenost i potrebu da se pokrenete.

To može biti odlično za posao, trening, rješavanje zaostalih obveza i sve ono za što Vam je trebalo više hrabrosti. Ipak, sredina mjeseca traži oprez. Lako je krenuti s velikim uvjerenjem, a onda shvatiti da plan još nije dovoljno čvrst. Zato će za Vas najbolja formula biti jasna namjera, mirna glava i konkretan raspored.

Na poslu se otvara prostor za inicijativu, ali i za dokazivanje. Mogli biste osjetiti da više ne želite čekati tuđe odobrenje ili spor tempo drugih ljudi. Ako imate privatni posao, vlastiti projekt ili razmišljate o novom profesionalnom pravcu, travanj/april Vam daje snažan impuls za start. Ipak, bit će važno da odluke ne donosite iz čistog nestrpljenja. Brzina će Vam pomagati samo ako imate dobar plan.

Financije traže više pažnje krajem mjeseca. Tada fokus prirodno prelazi na sigurnost, zaradu i osjećaj osobne vrijednosti. Mogli biste jasnije vidjeti što Vam se isplati, a što Vam samo troši energiju. Ovo je dobar period za postavljanje realnijih financijskih ciljeva, ali ne i za impulzivne troškove kojima pokušavate sebi dokazati snagu ili uspjeh.

Mlad Mjesec 17.4. može Vam donijeti snažan osobni reset i otvoriti prostor za novu odluku, novi početak ili zaokret koji ćete osjećati još tjednima nakon toga. U ljubavi ste direktniji nego inače. U odnosima više nećete imati strpljenja za nejasne signale. Ako ste u vezi, poželjet ćete jasnije odgovore, otvoren razgovor i konkretniji odnos. Ako ste slobodni, moguća je nagla privlačnost, ali i potreba da brzo procijenite ima li to stvarnu vrijednost.

Kad je riječ o zdravlju, najviše će Vam koristiti kretanje, ritam i fizičko pražnjenje nakupljene napetosti. Ovo je mjesec u kojem tijelo traži akciju, ali ne i iscrpljivanje. Ako pretjerate, umor bi se mogao pojaviti baš onda kad Vam bude trebala najveća snaga.

Bik

Za Vas je travanj/april mjesec prijelaza iz unutarnjeg prema vanjskom. Prva polovica mjeseca još uvijek traži tišinu, zatvaranje starih priča, više sna i manje raspršivanja. Moguće je da ćete osjećati kako se mnogo toga događa u pozadini, iako izvana ne izgleda dramatično. To je priprema.

Kad Sunce prijeđe u Vaš znak u drugom dijelu mjeseca, stvari postaju jasnije i konkretnije. Vraća se osjećaj kontrole, stabilnosti i potrebe da uredite svakodnevicu po vlastitim pravilima. To može biti vrlo dobar period za financijske odluke, uređenje doma, rad na tijelu i jačanje samopouzdanja.

Na poslu biste u prvoj polovici mjeseca mogli više promatrati nego djelovati. To ne znači da se ništa ne događa, nego da Vam treba malo više vremena da shvatite tko što radi, što se isplati i gdje trebate povući granicu. U drugoj polovici mjeseca rastu sigurnost i jasnoća. Lakše ćete organizirati obveze, zaštititi svoj prostor i donijeti odluke koje dugoročno idu u Vašu korist.

Venera do 24.4. naglašava temu vrijednosti, ugode i odnosa prema onome što Vam je važno, a nakon toga fokus seli na komunikaciju i praktične dogovore. Financijski, ovo može biti dobar mjesec za stabilizaciju. Nije nužno mjesec velikog rizika ni velikog proboja, ali jest dobar za mudrije upravljanje resursima, promišljeniju kupnju i vraćanje osjećaja reda.

U ljubavi ćete više nego inače tražiti mir, dosljednost i emocionalnu pouzdanost. Ako ste u odnosu koji Vas dugo umara, krajem mjeseca mogli biste jasnije vidjeti gdje više ne želite nositi teret za dvoje. Ako ste slobodni, mogli biste se otvoriti osobi koja djeluje smirenije, zrelije i stvarnije od onoga što Vas je prije privlačilo.

Zdravlje u travnju/aprilu traži usporavanje i obnavljanje. Tijelo Vam može jasno pokazivati kad mu treba više sna, bolja rutina i manje prenaprezanja. Sve što donosi stabilnost, ritam i jednostavniju svakodnevicu bit će Vam posebno korisno.

Blizanci

Kod Vas travanj/april otvara društvena vrata. Ovo je mjesec u kojem mnogo toga dolazi kroz kontakte, razgovore, prijatelje, timove, mreže i nove ideje. Do kraja mjeseca može se dogoditi da Vas iznenadi neka ponuda, neočekivan poziv ili susret koji mijenja planove.

Posebno je važan ulazak Venere u Blizance 24.4. i Urana u Blizance u noći s 25. na 26.4.. Venera Vam daje više šarma, lakoće i društvene privlačnosti, a Uran donosi potrebu za promjenom, veću mentalnu brzinu i osjećaj da više ne možete živjeti po tuđim pravilima.

Za posao je ovo dobar mjesec za pisanje, pregovore, oglašavanje, marketing, učenje i sve projekte koji traže brzu glavu i prilagodljivost. Mogli biste dobiti više poruka, prijedloga i kontakata nego inače pa će pravi izazov biti odabrati ono što zaista vrijedi. Sve što je vezano uz medije, društvene mreže, edukaciju, trgovinu ili rad s ljudima sada dobiva dodatni zamah.

Financije mogu biti promjenjive, više zbog dinamike nego zbog manjka prilika. Novac bi Vam mogao dolaziti kroz više manjih izvora, dogovora ili suradnji, ali će biti važno da ne rasipate pažnju, a time ni resurse. Kraj mjeseca može otvoriti novi odnos prema zaradi i vrijednosti vlastitog znanja.

U ljubavi raste potreba za življom komunikacijom i mentalnom povezanošću. Ako je sve postalo predvidivo, to ćete vrlo brzo osjetiti. Ako ste u vezi, bit će Vam važno da odnos diše, da postoji humor, razgovor i osjećaj slobode. Ako ste slobodni, privlačnost može krenuti naglo, kroz razgovor, poruku, poznanstvo preko prijatelja ili sasvim neočekivan susret.

Zdravlje je povezano s ritmom živčanog sustava. Ako pretjerate s obvezama, informacijama i stalnim kretanjem, mogli biste osjetiti umor koji nije fizički, nego mentalni. Zato će Vam posebno koristiti rasterećenje, bolji san i povremeni odmak od previše stimulacije.

Rak

Za Vas je travanj/april snažno vezan uz karijeru, status, vidljivost i odgovornost. Ovo je mjesec u kojem se mnogo toga može vrtjeti oko pitanja smjera, reputacije i toga kako Vas drugi doživljavaju.

Prva polovica mjeseca može donijeti dosta obveza i pritiska, posebno u profesionalnom smislu. Od Vas se može tražiti više ozbiljnosti, više samokontrole i manje emotivne reakcije. Ako imate osjećaj da morate sazreti kroz neku situaciju, to je vrlo u skladu s ovim razdobljem.

Poslovno, ovaj mjesec može biti važan za donošenje odluke o smjeru, preuzimanje odgovornosti ili jasnije postavljanje prema autoritetima. Neki Rakovi mogli bi dobiti priliku da se pokažu na ozbiljniji način, dok bi drugi mogli uvidjeti da više ne žele ulagati emociju ondje gdje nema uzvrata ni poštovanja. Ovo je mjesec koji Vas uči profesionalnoj čvrstoći.

Pun Mjesec početkom mjeseca aktivira os doma i posla pa se može otvoriti pitanje ravnoteže između privatnog i profesionalnog života. Mlad Mjesec 17.4. donosi priliku za novi poslovni smjer, novi cilj ili redefiniciju autoriteta. Ako ste čekali pravi trenutak za novi plan, prijavu, razgovor ili zaokret, sredina i druga polovica mjeseca mogu biti važni.

Financije su povezane s radom, odgovornošću i dugoročnim planiranjem. Nije nužno vrijeme lakog trošenja, nego vrijeme kad jasnije vidite koliko Vas nešto košta, koliko ulažete i što želite graditi. Ljubavni život može patiti ako ste previše opterećeni obvezama, pa će biti važno da ne očekujete da Vas drugi razumiju bez razgovora.

Krajem mjeseca više će Vam značiti podrška prijatelja i ljudi koji dijele slične vrijednosti. Zdravlje će tražiti ravnotežu između napora i odmora. Ako zanemarujete emocionalni pritisak, tijelo bi moglo reagirati umorom, napetošću ili osjećajem iscrpljenosti.

Lav

Za Vas je ovo mjesec širenja, izlaska iz rutine i potrebe da vidite dalje od svakodnevnih obveza. Mnogi Lavovi u travnju/aprilu osjećat će jaču potrebu za putovanjem, učenjem, objavljivanjem, polaganjem ispita, radom sa strancima ili jednostavno za time da prošire vlastiti horizont.

Ulazak Marsa u Ovna posebno Vam odgovara jer pojačava vatrenu energiju, hrabrost i motivaciju. Ovo je dobar period za akciju, ali i za donošenje odluke koja traži rizik.

Na poslu je ovo mjesec ambicije i iskoraka. Mogli biste osjetiti da više ne želite stajati na mjestu ili da Vas uski okvir guši. Za neke Lavove to može značiti želju za novim tržištem, novim učenjem, novom publikom ili većim profesionalnim dometom. Dobar je trenutak za širenje znanja i za poteze koji Vam dugoročno otvaraju vrata.

Ipak, sredina mjeseca podsjeća da entuzijazam mora imati strukturu. Dobar impuls bez plana brzo se raspline. Financijski, zato nije mudro oslanjati se samo na optimizam. Ako ulažete u nešto novo, važno je da znate zašto to radite i kako ćete to održati. Može doći i do troškova povezanih s putovanjem, edukacijom, djecom ili profesionalnim razvojem.

U ljubavi Vam treba više prostora, života i spontanosti. Ako je odnos živ, travanj/april ga može dodatno razigrati. Ako je odnos težak i zatvoren, mogli biste snažnije osjećati potrebu da pobjegnete iz onoga što Vas guši. Slobodni Lavovi mogu upoznati nekoga kroz put, obrazovanje, javni događaj ili situaciju koja širi perspektivu.

Krajem mjeseca fokus ide na karijeru i javnu sliku. Tu može doći do ozbiljnijeg suočavanja s pitanjem moći, kontrole i profesionalnog smjera. Ako nešto dugo gurate pod tepih, kraj travnja/aprila to može izvući na površinu. Zdravlje traži dobar balans između kretanja, odmora i ega koji ponekad želi više nego što tijelo može pratiti.

Djevica

Travanj/april za Vas otvara dublje teme: zajedničke financije, dugove, ulaganja, povjerenje, intimu, granice i psihološku obnovu. Ovo nije površan mjesec. Mnogi pripadnici Vašeg znaka imat će osjećaj da nešto treba presjeći, očistiti ili konačno nazvati pravim imenom.

Pun Mjesec 2.4. aktivira os osobne i zajedničke vrijednosti. To može donijeti razgovor o novcu, odluku o troškovima ili jasniji uvid u to gdje dajete više nego što dobivate. Sredina mjeseca je dobra za ozbiljne financijske razgovore, ali nije dobra za idealiziranje.

Na poslu biste mogli biti suočeni s temama odgovornosti, tuđih očekivanja i nevidljivih pritisaka. Moguće je da ćete više nego inače razmišljati o tome tko što duguje, tko nosi teret i gdje se Vaša energija prelijeva bez pravog rezultata. Ovo je mjesec koji od Vas traži preciznost, ali i emotivnu iskrenost prema sebi.

Mlad Mjesec 17.4. može označiti novi početak u području kredita, dugova, nasljedstva, partnerskih ulaganja ili duboke emocionalne iskrenosti. Financijski gledano, travanj/april može biti važan za sređivanje papira, dugova, obveza ili raspodjele novca u odnosu s drugima. Nije idealan za naivno povjerenje, ali jest dobar za trezvene i promišljene odluke.

U ljubavi se otvara potreba za većom dubinom. Površni odnosi ili nejasne situacije sada Vam neće odgovarati. Ako ste u vezi, mogli biste doći do ozbiljnijih razgovora o povjerenju, bliskosti, zajedničkim planovima i granicama. Ako ste slobodni, moguće je privlačenje osobi koja u Vama budi snažniju psihološku reakciju nego inače.

Krajem mjeseca osjetit ćete potrebu da sve sagledate iz šire perspektive. To je dobar trenutak za učenje, savjetovanje i donošenje pametnijih dugoročnih odluka. Zdravlje traži detoks od stresa, manje unutarnje kontrole i više svijesti o tome što Vas iznutra troši.

Vaga

Za Vas je travanj/april jedan od ključnih mjeseci za odnose. Pun Mjesec u Vašem znaku već 2.4. stavlja fokus na Vas, Vaše potrebe, Vašu emocionalnu ravnotežu i način na koji stojite u partnerstvima. Moguće je razotkrivanje istine, kulminacija neke priče ili potreba da prestanete ugađati tamo gdje to više nema smisla.

Druga polovica mjeseca snažno aktivira polje partnerstva. Ovdje se može tražiti više otvorenosti, ali i više zrelosti. Ako je odnos kvalitetan, može doći do ozbiljnijeg koraka, jasnog dogovora ili definicije. Ako je odnos nejasan, travanj/april ga može vrlo jasno ogoliti.

U poslu se također sve vrti oko odnosa. Suradnje, partnerstva, dogovori i pregovori mogu postati glavna tema mjeseca. Bit će važno da ne pristajete na nedorečeno i da ne pokušavate održavati mir pod svaku cijenu. Jasnoća će Vam sada više pomoći od diplomacije koja prikriva problem.

U poslovnim odnosima vrijedi isto pravilo. Nemojte pristajati na maglovite uvjete. Financije mogu ovisiti o zajedničkim dogovorima, ugovorima, raspodjeli troškova ili tuđoj spremnosti na suradnju. Zato će biti važno da sve što je vezano uz novac bude transparentno i fer. Kraj mjeseca može otvoriti ozbiljniji uvid u zajedničke resurse, kredite, ulaganja ili emocionalni dug u odnosima.

U ljubavi je ovo vrlo snažan mjesec. Ako ste u vezi, više nećete moći ignorirati ono što ne funkcionira. Ako je veza stabilna, ovo može biti period važnog usklađivanja i veće iskrenosti. Ako ste slobodni, netko može ući snažno u Vaš prostor, ali će biti važno da razlikujete privlačnost od stvarne kompatibilnosti.

Zdravlje je usko povezano s emocionalnom ravnotežom. Kad previše potiskujete vlastite potrebe, tijelo to može pokazati kroz napetost, umor ili pad energije. Zato će Vam najveća korist biti u tome da ne pristajete na ono što Vas iznutra udaljava od Vas samih.

Škorpion

Travanj/april traži od vas red. Fokus ide na svakodnevne navike, posao, raspored, tijelo, energiju i način na koji upravljate vlastitim vremenom. Ovo je mjesec koji može biti vrlo produktivan, ali samo ako ne rasipate snagu na deset strana odjednom.

Sredina mjeseca može donijeti osjećaj pritiska, posebno ako već dulje ignorirate umor ili preopterećenost. Zato je ovo dobar trenutak za disciplinu, ali ne i za pretjerivanje. U poslu se od Vas može tražiti više ozbiljnosti, preciznosti i samostalnosti.

Na poslovnom planu travanj/april može biti vrlo učinkovit ako prihvatite da ne možete sve riješiti snagom volje. Potrebni su bolja organizacija, realniji tempo i jasniji prioriteti. Neki Škorpioni mogli bi mijenjati način rada, uvoditi novu rutinu ili konačno presjeći s navikama koje im troše snagu bez rezultata.

Financije možda nisu glavna tema mjeseca, ali će biti usko povezane s produktivnošću, odgovornošću i time koliko dobro upravljate svakodnevicom. Ako je sustav loš, to će se osjetiti i na novcu. Ako je sustav dobar, travanj/april može donijeti stabilniji osjećaj kontrole.

U ljubavi kraj mjeseca donosi važniji naglasak. Tada se mogu otvoriti pitanja kontrole, tvrdoglavosti ili duboko potisnutih emocija u odnosu. Ako nešto želite sačuvati, razgovor mora biti iskren i konkretan. Ako ste slobodni, mogli biste privući osobu koja će probuditi snažnu kemiju, ali i snažnu potrebu za jasnim granicama.

Zdravlje je vrlo važna tema. Tijelo sada traži red, disciplinu i manje iscrpljivanja. Ako preskačete odmor, hranu, san ili predugo živite pod unutarnjim pritiskom, travanj/april Vas može prisiliti da stanete i presložite ritam.

Strijelac

Strijelci, ovaj mjesec Vam vraća vatru. Za Vas je ovo jedan od boljih mjeseci za ljubav, kreativnost, djecu, samopouzdanje, hobi, osobni izraz i osjećaj životnosti. Mars u Ovnu posebno podržava Vašu prirodu i daje Vam više volje da slijedite ono što Vas stvarno veseli.

Ovo je dobar mjesec za pokretanje kreativnog projekta, izlazak iz pasive i više radosti u privatnom životu. Ipak, sredina mjeseca traži da razlikujete impuls od stvarnog smjera. U ljubavi može biti vrlo snažne privlačnosti, ali i kratkog fitilja. Zato ne žurite s konačnim zaključcima.

Na poslu Vam ovaj mjesec može donijeti više inspiracije, ali manje strpljenja za ono što Vas guši. To može biti dobro ako radite nešto kreativno, samostalno ili dinamično, ali teže ako ste okruženi sporim procesima i krutim pravilima. Možda ćete poželjeti više slobode, više vlastitog pečata i manje rutine.

Financijski, travanj/april nije nužno nestabilan, ali može donijeti veću sklonost trošenju na užitke, putovanja, djecu, hobije ili stvari koje Vam vraćaju osjećaj života. To nije problem ako postoji mjera. Ako nema mjere, kraj mjeseca mogao bi Vas podsjetiti da se svakodnevni troškovi i obveze ipak ne mogu zanemariti.

U ljubavi ste topliji, otvoreniji i skloniji spontanosti. Ako ste u vezi, mogli biste poželjeti više strasti, igre i zajedničkog života, a manje rutinske distance. Ako ste slobodni, privlačnost može planuti brzo i snažno. Bit će važno dati vremenu da pokaže ima li uz kemiju i stvarne podudarnosti.

Krajem mjeseca vraćate fokus na posao, organizaciju i zdravlje. Tada možete jasnije vidjeti što treba mijenjati u svakodnevici kako biste imali više energije i manje kaosa. Zdravlje traži ravnotežu između entuzijazma i ritma. Više života Vam godi, ali tijelo ipak traži osnovni red.

Jarac

Za Vas je travanj/april prije svega vezan uz dom, obitelj, privatnost, osjećaj pripadanja i unutarnji temelj. Ovo je mjesec u kojem će mnogi Jarčevi više nego inače razmišljati o sigurnosti, stambenim pitanjima, odnosima s roditeljima ili o tome gdje i s kim žele graditi mir.

Sredina mjeseca može biti napeta jer se od Vas može tražiti da istodobno držite više frontova. To može stvoriti osjećaj stezanja, ali i dati jasan uvid u to što više ne funkcionira. Mlad Mjesec 17.4. može otvoriti novu priču u domu, obitelji ili privatnom životu.

Na poslu biste mogli osjećati da Vas privatne teme više diraju nego inače i da Vam je teže davati maksimum ako iznutra nema osjećaja sigurnosti. Ovo je dobar mjesec za reorganizaciju životnog temelja, jer će od toga ovisiti i Vaša profesionalna učinkovitost. Neki Jarčevi mogli bi razmišljati o selidbi, uređenju doma, radu od kuće ili većem povlačenju iz suvišnih društvenih obveza.

Financije mogu biti povezane s domom, obitelji, nekretninom ili troškovima koji se tiču stabilnosti. Nije loš period za promišljene odluke, ali nije ni vrijeme za ignoriranje stvarnih potreba. Ako nešto u financijskoj konstrukciji doma nije jasno, sada bi to moglo izaći na vidjelo.

U ljubavi ćete više nego inače tražiti osjećaj mira i sigurnosti. Ako ste u vezi, travanj/april može otvoriti ozbiljnije razgovore o zajedničkom životu, prostoru, obitelji i emocionalnoj odgovornosti. Ako ste slobodni, mogli biste se zainteresirati za nekoga uz koga osjećate smirenost, a ne samo uzbuđenje.

Krajem mjeseca energija postaje lakša i otvorenija. Tada se aktiviraju ljubav, kreativnost i osobno zadovoljstvo. To je dobar trenutak da si dopustite više života, a manje strogoće. Zdravlje će se poboljšavati kako se bude smanjivao unutarnji pritisak. Mir za Vas sada nije luksuz, nego potreba.

Vodenjak

Travanj/april za Vas je mjesec informacija, kretanja, razgovora, odluka i mentalne ubrzanosti. Bit ćete u kontaktu s više ljudi, više obveza i više tema odjednom. To može biti vrlo poticajno, ali i naporno ako ne filtrirate što Vam je stvarno važno.

Početak mjeseca donosi potrebu za važnim razgovorom ili završetkom neke teme koja se dugo vrtjela. Sredina mjeseca pojačava potrebu da govorite otvoreno, ali i odgovorno. Riječi će imati veću težinu nego inače.

Na poslu je ovo dobar mjesec za pregovore, kraće projekte, dogovore, sastanke, učenje i sve što traži bistru glavu i dobru komunikaciju. Mogli biste osjetiti nalet ideja, ali će biti važno da ne ostanete samo na idejama. Travanj/april od Vas traži da misao pretvorite u konkretan korak.

Financije mogu biti povezane s papirima, ugovorima, administracijom, prometom, edukacijom ili kraćim putovanjima. Nije isključen ni novi izvor zarade koji dolazi kroz znanje, komunikaciju, digitalni rad ili nešto što se brzo razvija. Ipak, ne rasipajte novac na sitnice koje Vam djeluju beznačajno, a na kraju pojedu više nego što mislite.

Ulazak Urana u Blizance u noći s 25. na 26.4. za Vas je posebno zanimljiv jer aktivira kompatibilan zračni element. To može donijeti nalet novih ideja, kreativni zaokret, promjene u ljubavi, drugačiji odnos prema djeci ili jaču potrebu da živite spontanije.

U ljubavi sada tražite mentalnu svježinu. Ako ste u odnosu koji je postao težak, mogao bi se pojaviti snažan poriv za promjenom tona, dinamike ili samih pravila odnosa. Ako ste slobodni, moguća je privlačnost prema nekome tko Vas intelektualno pokreće i budi osjećaj nepredvidivosti.

Zdravlje je osjetljivo na nervozu, previše misli i ritam bez predaha. Što više budete usklađivali glavu i tijelo, to ćete biti stabilniji. Hodanje, kraći odmak od ekrana i jednostavniji raspored mogli bi Vam jako pomoći.

Ribe

Za Vas je travanj/april usmjeren na novac, vrijednosti, stabilnost i vrlo konkretna pitanja opstanka. Nakon razdoblja veće nejasnoće, sada se od Vas traži da pogledate što je održivo, koliko trošite, koliko dajete i što zaista vrijedi Vašeg vremena i energije.

Mars izlazi iz Vašeg znaka i to može donijeti određeno olakšanje. Manje je magle, a više potrebe za djelovanjem. Ipak, prva polovica mjeseca još uvijek može donijeti određenu zbunjenost oko samopouzdanja, financija ili vlastitih prioriteta. Zato nemojte donositi odluke samo iz straha ili iz trenutnog dojma.

Na poslu se travanj/april može pokazati kao mjesec prizemljenja. Manje će biti prostora za plutanje, a više za konkretne obveze, brojke, rezultate i pitanje isplativosti. To Vam može pomoći da se jasnije usmjerite i prestanete ulagati u ono što Vas iscrpljuje bez pravog učinka.

Financijski, ovo je jedan od važnijih mjeseci za ozbiljniji pregled stanja. Ne radi se samo o zaradi, nego i o osjećaju vrijednosti. Mnogi pripadnici Vašeg znaka mogli bi osvijestiti da problem nije samo u novcu nego u tome što ne cijene dovoljno svoje vrijeme, rad ili energiju. Druga polovica mjeseca je bolja za konkretne poteze, stabilnije odluke i praktičnije planiranje.

U ljubavi ćete tražiti više sigurnosti i manje magle. Ako ste u vezi, moglo bi se otvoriti pitanje koliko dajete, a koliko dobivate, ne samo emotivno nego i kroz svakodnevne geste, podršku i osjećaj oslonca. Ako ste slobodni, privlačnost će Vam biti jača prema osobi uz koju osjećate mir, a ne zbunjenost.

Kraj mjeseca dobar je za razgovore, papirologiju, kraće putove i uređenje svakodnevice. Ako budete realni prema sebi, travanj/april Vam može dati zdraviji osjećaj sigurnosti. Zdravlje će biti osjetljivo na iscrpljenost, raspršenost i predugo nošenje tuđih tereta. Što budete jednostavniji prema sebi, to ćete biti snažniji.

Autor: Suzana Dulčić/ATMA

