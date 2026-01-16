“Vojna operacija SAD nije postigla svoj cilj”

„Neki ljudi žele poniziti Venezuelu nakon američke vojne operacije 3. januara, ali nisu uspjeli postići svoj cilj, jer danas domovina još uvijek stoji“, rekao je Lopez, prema nacionalnoj televiziji.

Naglasio je da čast Oružanih snaga Venezuele “ostaje nepokolebljiva” te je zatražio da SAD oslobode predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores, javlja Tass.

Lopez je izjavio da je u američkoj agresiji ubijeno 47 pripadnika venezuelske vojske, 32 pripadnika kubanske vojske i nekoliko civila, čime je ukupan broj žrtava porastao na preko 100. Izjavio je da je, po nalogu vršiteljice dužnosti predsjednice Delsee Rodriguez , osnovano povjerenstvo za pružanje pomoći obiteljima poginulih i ranjenih.

Facebook komentari