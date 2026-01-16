Svijet

“Vojna operacija SAD nije postigla svoj cilj”

Američka vojna operacija protiv Venezuele, u kojoj je poginulo više od 100 vojnika i civila, nije uspjela postići svoj cilj ponižavanja Bolivarske Republike, rekao je danas venezuelski ministar obrane Vladimir Padrino López na svečanosti dodjele nagrada pripadnicima vojske i civilima koji su branili zemlju od američke oružane agresije.

„Neki ljudi žele poniziti Venezuelu nakon američke vojne operacije 3. januara, ali nisu uspjeli postići svoj cilj, jer danas domovina još uvijek stoji“, rekao je Lopez, prema nacionalnoj televiziji.

Naglasio je da čast Oružanih snaga Venezuele “ostaje nepokolebljiva” te je zatražio da SAD oslobode predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores, javlja Tass.

Lopez je izjavio da je u američkoj agresiji ubijeno 47 pripadnika venezuelske vojske, 32 pripadnika kubanske vojske i nekoliko civila, čime je ukupan broj žrtava porastao na preko 100. Izjavio je da je, po nalogu vršiteljice dužnosti predsjednice Delsee Rodriguez , osnovano povjerenstvo za pružanje pomoći obiteljima poginulih i ranjenih.


