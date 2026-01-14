Svijet

Izrael u stanju visoke pripravnosti zbog mogućeg američkog napada na Iran

9.8K  
Objavljeno prije 54 minute

Izraelski vojni i obavještajni dužnosnici kažu da se pripreme ubrzavaju usred straha da bi Teheran mogao uzvratiti na više frontova ako Washington napadne.

Izrael je povećao svoju vojnu spremnost dok pomno prati ono što dužnosnici i analitičari opisuju kao rastuću vjerojatnost američkog napada na Iran, a procjene u Tel Avivu prelaze s toga hoće li Washington djelovati na to kada bi mogao djelovati.

Izraelski dužnosnici vjeruju da bi Sjedinjene Države unaprijed obavijestile Izrael o svakom napadu kako bi omogućile pripreme za potencijalnu iransku odmazdu, uključujući napade na izraelski teritorij.

Kao mjeru opreza, Izrael je pojačao razinu pripravnosti u svojim oružanim snagama, posebno unutar zračnih snaga i sustava protuzračne obrane.

Vojni dopisnik Dorron Kadosh iz izraelskog vojnog radija rekao je da visoki dužnosnici sada smatraju američki napad neizbježnim.

„Procjena u Izraelu je da će, ako Sjedinjene Države napadnu Iran, vrhovni vođa Ali Hamnei narediti napade na američke ciljeve na Bliskom istoku i na Izrael“, rekao je.

Povećana je koordinacija sa SAD-om

Izraelski analitičari kažu da se koordinacija s američkim Središnjim zapovjedništvom intenzivirala, s kontinuiranim obavještajnim praćenjem usmjerenim na Iran i njegove regionalne saveznike.

Mogući iranski odgovori mogli bi uključivati ​​Hezbollah u Libanonu, Hute u Jemenu ili napade iz Sirije i Iraka, uz kibernetičke operacije i napade na prekomorske ciljeve.

Istodobno, izraelski dužnosnici upozoravaju da Washington još nije dovršio svoje planove.

Analitičari primjećuju da se američke opcije kreću od kibernetičkih operacija i ograničenih simboličnih udara do širih vojnih akcija koje bi zahtijevale raspoređivanje velikih snaga, uključujući nosače zrakoplova i bombardere dugog dometa.

Pojačana uzbuna dolazi u trenutku kada Iran optužuje SAD i Izrael da podržavaju nemire izazvane prosvjedima diljem zemlje, dok predsjednik Donald Trump otvoreno prijeti akcijom, rekavši da će Washington pomoći prosvjednicima i upozoravajući Teheran na daljnje krvoproliće.

Unatoč rastućim napetostima, neki izraelski sigurnosni stručnjaci pozivaju na oprez, napominjući da nema konačnih znakova neposrednog američkog napada ili neposrednog iranskog napada, što naglašava nestabilnu i neizvjesnu prirodu zastoja.


Teme:, , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh