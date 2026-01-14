Izrael u stanju visoke pripravnosti zbog mogućeg američkog napada na Iran

Izrael je povećao svoju vojnu spremnost dok pomno prati ono što dužnosnici i analitičari opisuju kao rastuću vjerojatnost američkog napada na Iran, a procjene u Tel Avivu prelaze s toga hoće li Washington djelovati na to kada bi mogao djelovati.
Izraelski dužnosnici vjeruju da bi Sjedinjene Države unaprijed obavijestile Izrael o svakom napadu kako bi omogućile pripreme za potencijalnu iransku odmazdu, uključujući napade na izraelski teritorij.
Kao mjeru opreza, Izrael je pojačao razinu pripravnosti u svojim oružanim snagama, posebno unutar zračnih snaga i sustava protuzračne obrane.
Vojni dopisnik Dorron Kadosh iz izraelskog vojnog radija rekao je da visoki dužnosnici sada smatraju američki napad neizbježnim.
„Procjena u Izraelu je da će, ako Sjedinjene Države napadnu Iran, vrhovni vođa Ali Hamnei narediti napade na američke ciljeve na Bliskom istoku i na Izrael“, rekao je.
Povećana je koordinacija sa SAD-om
Izraelski analitičari kažu da se koordinacija s američkim Središnjim zapovjedništvom intenzivirala, s kontinuiranim obavještajnim praćenjem usmjerenim na Iran i njegove regionalne saveznike.
Mogući iranski odgovori mogli bi uključivati Hezbollah u Libanonu, Hute u Jemenu ili napade iz Sirije i Iraka, uz kibernetičke operacije i napade na prekomorske ciljeve.
Istodobno, izraelski dužnosnici upozoravaju da Washington još nije dovršio svoje planove.
Analitičari primjećuju da se američke opcije kreću od kibernetičkih operacija i ograničenih simboličnih udara do širih vojnih akcija koje bi zahtijevale raspoređivanje velikih snaga, uključujući nosače zrakoplova i bombardere dugog dometa.
Pojačana uzbuna dolazi u trenutku kada Iran optužuje SAD i Izrael da podržavaju nemire izazvane prosvjedima diljem zemlje, dok predsjednik Donald Trump otvoreno prijeti akcijom, rekavši da će Washington pomoći prosvjednicima i upozoravajući Teheran na daljnje krvoproliće.
Unatoč rastućim napetostima, neki izraelski sigurnosni stručnjaci pozivaju na oprez, napominjući da nema konačnih znakova neposrednog američkog napada ili neposrednog iranskog napada, što naglašava nestabilnu i neizvjesnu prirodu zastoja.