Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

U većem dijelu Hercegovine danas sunčanije uz umjerenu naoblaku. Oblačno u Bosni i sjeveru Hercegovine. U Bosni će prije podne lokalno padati slaba kiša, a u jutarnjim satima na planinama slab snijeg. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura zraka tokom cijelog dana većinom između 4 i 10°C. Na jugu zemlje najniža temperatura zraka od 7 do 11°C, a najviša dnevna između 15 i 18°C,piše Avaz

U Sarajevu oblačno. U jutarnjim satima može padati slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 6°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 8°C.

Facebook komentari