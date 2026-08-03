Džeko i Katić oduševili navijače Schalkea: “Je li gotova ta kafa, majstore?”

Klub iz Gelsenkirchena objavio je simpatičan video u kojem su glavne uloge imali upravo Džeko i njegov reprezentativni saigrač Nikola Katić.U opuštenoj atmosferi, Katić priprema kafu, dok Džeko ulazi i kroz osmijeh pita svog saigrača:
“Je li gotova ta kafa, majstore?”
Katić mu odgovara:
“Jeste, uskoro, evo je!”
Nakon što je dobio kafu, Džeko se zahvalio riječima:
“Hvala, brate moj, da je probamo!”
Poslije prvog gutljaja, iskusni napadač je uz osmijeh poručio,pišu Vijesti
“Mmmm… idemo Schalke!”
Video je izazvao pozitivne reakcije navijača Schalkea, a klub je još jednom pokazao koliko cijeni bh. dvojac koji će naredne sezone zajedno nastupati u Bundesligi.