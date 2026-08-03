Džeko i Katić oduševili navijače Schalkea: “Je li gotova ta kafa, majstore?”

Klub iz Gelsenkirchena objavio je simpatičan video u kojem su glavne uloge imali upravo Džeko i njegov reprezentativni saigrač Nikola Katić.U opuštenoj atmosferi, Katić priprema kafu, dok Džeko ulazi i kroz osmijeh pita svog saigrača:

“Je li gotova ta kafa, majstore?”

Katić mu odgovara:

“Jeste, uskoro, evo je!”

Nakon što je dobio kafu, Džeko se zahvalio riječima:

“Hvala, brate moj, da je probamo!”

Poslije prvog gutljaja, iskusni napadač je uz osmijeh poručio,pišu Vijesti

“Mmmm… idemo Schalke!”

Video je izazvao pozitivne reakcije navijača Schalkea, a klub je još jednom pokazao koliko cijeni bh. dvojac koji će naredne sezone zajedno nastupati u Bundesligi.

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