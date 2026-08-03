Sin hrvatske voditeljice odbio Ronaldov i Messijev: “Ja bih dres Bosne!”

Kako je ispričala, njen najmlađi sin Dan nakon što je bio “jako strpljiv” tokom poslijepodneva dobio je priliku da izabere dres po želji.

“Tata mu kaže: ‘Dan, bio si toliko dobar, odaberi što god želiš; dres od Ronalda, Messija, šta god…’ I Dan odlučno: ‘Ja bih dres od Bosne!'”, napisala je Alavanja Viljevac,pišu Vijesti

Dodala je kako su željeni dres pronašli na splitskoj rivi, ističući da ju je posebno iznenadilo što je, pored dresova najvećih svjetskih fudbalskih zvijezda i reprezentacija, njen sin odabrao upravo dres reprezentacije Bosne i Hercegovine.

“Na sreću, našli smo ga na štandovima na splitskoj rivi. Ali zanimljivo, pored svih fudbalskih velesila, na dijete su poseban dojam ostavili Zmajevi!”, poručila je.

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