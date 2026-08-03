Svijet

Ukrajinski dron pogodio rusku plažu punu kupača, širi se stravičan snimak

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Objavljeno prije 32 minute

Jedan ukrajinski dron danas je pogodio poznatu rusku plažu na obali Crnog mora, u mjestu Arhipo-Osipovska.

U trenutku pada drona plaža je bila krcata, a još uvijek nezvanične informacije govore da je poginulo sedam osoba, od čega troje djece.U saopćenju Operativnog štaba Krasnodarskog kraja objavljenom na Telegramu navodi se da je u napadu u blizini ruskog crnomorskog ljetovališta Gelendžik povrijeđeno 40 osoba.

Dodatna 21 osoba prevezena je u bolnicu, dok je 19 ljudi zbrinuto u ambulanti, dodaje se u saopštenju.

Za sada nije jasno da li je dron presretnut prije nego što je pao na plažu, a Ukrajina se još nije oglasila povodom ovih napada.Inače, mjesto Arhipo-Osipovka postalo je posebno popularno otkako su putovanja Rusa u inostranstvo otežana zbog sankcija i viznih ograničenja,pišu Vijesti


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