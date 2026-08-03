Ovo je kćerka Dine Merlina, nije se godinama pojavljivala: Pjesmu “Đula” posvetio njenim životnim izazovima poslije razvoda

Dino Merlin je na trećem koncertu na Koševu imao posebnu podršku svoje kćerke Naide Dervišhalidović, koja se rijetko pojavljuje u javnosti. Tokom koncerta bila je uz oca, a osim što mu pruža podršku, često mu pomaže i kao vozač, piše Telegraf.Naida je kćerka Dine Merlina i Amele, a u porodici je poznata po skromnosti i uspjesima koje je ostvarila samostalno. Završila je postdiplomske studije na prestižnom Oksfordu i izgradila karijeru u IT sektoru, ne oslanjajući se na slavno prezime.Merlin je ranije isticao koliko mu je kćerka važna, a emotivna pjesma “Đula” s njegovog posljednjeg albuma posvećena je upravo njenim životnim izazovima i teškom periodu kroz koji je prolazila nakon razvoda,piše Avaz

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