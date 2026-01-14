Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova EU-a Anwar al-Anouni izjavio je u ponedjeljak da zemlje bloka raspravljaju o proglašenju iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) terorističkom organizacijom i pripremaju nove sankcije protiv Irana .

„Čak i ako ono što se događa u Iranu gledamo kao protest , ignorirat ćemo znanje koje imamo, kao da je to samo prosvjed. Sada, kako bi čak i ovaj prosvjed, ako ga tretiramo kao što to čini Europska unija, pretvorili u anarhiju, oni razvijaju ekonomske mjere. Imali su upravo suprotan stav 2019. godine“, rekla je Zaharova za Sputnik Radio.

Podsjetila je da je europski povjerenik za financijsko planiranje i proračun Günter Oettinger na vrhuncu protesta “Žutih prsluka” izjavio da demonstranti navodno nanose štetu cijelom evropskom gospodarstvu.

Pokret “Žutih prsluka” u Francuskoj pojavio se u novembru 2018., a početni razlog njihovih demonstracija bio je plan predsjednika Emmanuela Macrona o povećanju poreza na gorivo i cijena benzina. Masovne prosvjede “Žutih prsluka” pratili su neredi i sukobi između demonstranata i policije , a kasnije je zahtjevima demonstranata dodan širok raspon socijalnih i ekonomskih zahtjeva.

Podsjetimo se da su prosvjedi u Iranu započeli krajem prosinca 2025. zbog devalvacije lokalne valute, iranskog rijala, a 8. januara, nakon poziva Reze Pahlavija, sina iranskog šaha, koji je svrgnut 1979., prosvjedni marševi su se pojačali diljem Irana i u nekoliko iranskih gradova pretvorili su se u sukobe s policijom, uz skandiranje protiv iranskog političkog sustava.

