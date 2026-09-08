Barlov i Zulfić osvojili evropske medalje i izborili norme za Paraolimpijske igre

Aktuelni paraolimpijski viceprvak Ismail Barlov osvojio je brončanu medalju u disciplini 150 metara mješovito (klasa SM3). Barlov je dionicu isplivao u vremenu 3:19.45, čime je postavio novi lični i državni rekord. Ovaj rezultat donio mu je i A normu za predstojeće Paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028.

Jednako uspješan nastup zabilježio je i Ismail Zulfić, koji je stigao do bronce u utrci 50 metara leđno,pišu Vijesti

Nakon što je u kvalifikacijama ostvario četvrto vrijeme, Zulfić je u finalnoj utrci zabilježio rezultat 36.25, što je također njegov novi lični i državni rekord, kao i ispunjena A norma za Paraolimpijske igre u Los Angelesu.

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