Opasno oružje iz Irana stiže u Rusiju: Poslovi teški 4 milijarde dolara

Isporuke su uključivale balističke rakete, protuzračne obrambene sustave i dronove Shahed , a ukupni ruski izdaci za iransko oružje premašuju četiri milijarde dolara , navodi se u izvješću.

Iran je potpisao ugovore o projektilima s Rusijom vrijedne otprilike 2,7 milijardi dolara čak i prije ruske agresije na Ukrajinu, rekao je za Bloomberg zapadni sigurnosni dužnosnik pod uvjetom anonimnosti.

Prema njegovim riječima, sporazumi su potpisani početkom listopada 2021. , nekoliko mjeseci prije početka rata, a odnosili su se na isporuku balističkih raketa i raketa zemlja-zrak.

Prema ovom izvoru, kupnja je uključivala stotine balističkih raketa kratkog dometa “fath-360”, gotovo 500 drugih balističkih raketa kratkog dometa i oko 200 raketa zemlja-zrak povezanih sa sustavima protuzračne obrane.

Iran je Rusiji također isporučio milijune komada streljiva i topničkih granata, kao i kamikaze dronove Shahed-136 i tehnologiju za njihovu proizvodnju u Rusiji pod nazivom “Geran-2” .

Ugovor o dronu, potpisan početkom 2023., procijenjen je na 1,75 milijardi dolara.

Zapadni izvori procjenjuju da je Rusija potrošila više od četiri milijarde dolara na iransku vojnu opremu od kraja 2021., prema Bloombergu.

Približavanje Rusije i Irana naglo se ubrzalo nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. , a prodaja iranskog oružja postala je ključni faktor u produbljivanju tog partnerstva.

Iran je godinama pod sankcijama zbog svog nuklearnog programa i gušenja prosvjeda u zemlji.

U siječnju 2025. Iran i Rusija potpisali su sporazum o strateškom partnerstvu, ali on ne uključuje pakt o međusobnoj obrani, a Moskva nije ponudila nikakvu opipljivu pomoć Teheranu tijekom izraelskih i američkih napada na Iran prošle godine, prema Bloombergu.

