DRAMA U REGIONU: Građani u strahu zbog novog talasa poskupljenja – “Ovo je tek početak”

Objavljeno prije 1 sat

Građani širom Balkana suočavaju se sa novim udarom na kućne budžete, nakon što su cijene osnovnih životnih namirnica ponovo počele rasti. Prema posljednjim podacima sa tržišta, poskupljenja su zahvatila gotovo sve – od hljeba i mlijeka, do goriva i komunalnih usluga.

Stručnjaci upozoravaju da bi ovo mogao biti samo početak novog talasa inflacije koji prijeti dodatno pogoršati životni standard. “Ako se trend nastavi, građane očekuje veoma težak period u narednim mjesecima”, navode ekonomisti.

Posebno zabrinjava rast cijena energenata, koji direktno utiče na sve ostale troškove. Mnogi građani već sada ističu da jedva sastavljaju kraj s krajem, dok penzioneri i porodice sa nižim primanjima osjećaju najveći pritisak.

Na društvenim mrežama sve je više reakcija i nezadovoljstva. Građani traže konkretne mjere i hitnu reakciju nadležnih institucija kako bi se ublažio udar na standard.

I dok vlasti najavljuju moguće intervencije i kontrolu cijena, mnogi su skeptični da će to donijeti brze rezultate.

Jedno je sigurno – situacija se pažljivo prati, a naredni period mogao bi donijeti još neizvjesnosti za građane regiona.


