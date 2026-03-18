ŠOK U REGIONU: Velika promjena na tržištu rada – evo ko će prvi osjetiti posljedice

Tržište rada na Balkanu ulazi u novu fazu promjena koje bi mogle imati ozbiljne posljedice po hiljade radnika. Prema najnovijim analizama, pojedine industrije već bilježe pad potražnje, dok druge ubrzano traže nove kadrove.

Najveće promjene očekuju se u sektoru trgovine, građevine i IT industrije, gdje poslodavci sve češće mijenjaju uslove rada i traže dodatne vještine od zaposlenih. Stručnjaci upozoravaju da bi oni koji se ne prilagode mogli prvi osjetiti posljedice.

“Dolazi period u kojem će sigurnost posla biti sve manja, a konkurencija među radnicima veća nego ikad”, navode analitičari tržišta rada.

Posebno su pogođeni mladi i radnici bez dodatnih kvalifikacija, dok oni sa specijalizovanim znanjima i iskustvom imaju veće šanse da zadrže stabilna primanja.

Građani sve češće razmišljaju o odlasku u inostranstvo, što dodatno komplikuje situaciju na domaćem tržištu rada.

Ipak, stručnjaci poručuju da postoji rješenje – ulaganje u znanje i prekvalifikacije moglo bi biti ključ opstanka u novim ekonomskim uslovima.

