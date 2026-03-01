Proljetni Ekvinocij 20.3.2026. donosi veliki energetski zaokret: 3 znaka Zodijaka ulaze u sretniji period

Proljetni ekvinocij 20. ožujka/marta 2026. godine astrološki je događaj koji nudi nalet pozitivne i stvaralačke energije, a njegova transformativna moć snažno će utjecati na 3 horoskopska znaka!

Proljetni Ekvinocij događa se u petak, 20.3.2026. u 15:46 i označava trenutak kada dan i noć dolaze u gotovo savršenu ravnotežu. U astrologiji ovaj prijelaz označava početak nove astrološke godine i otvara prostor za novi zamah, jasnije odluke i snažniji osjećaj kretanja prema naprijed.

U ovom trenutku više stvari se počinje odmotavati odjednom. Sunce prelazi u Ovna, Merkur isti dan završava retrogradno kretanje u Ribama, a Jupiter se nekoliko dana ranije okrenuo direktno u Raku.

Zbog toga se kraj ožujka/marta može osjetiti kao prijelaz iz razvlačenja, čekanja i nejasnih signala.

Ovaj utjecaj će najjače osjetiti 3 znaka Zodijaka!

Ovan

Kod Ovna se ovo može osjetiti vrlo izravno, kao trenutak kada više nema volje za čekanje tuđeg odgovora, tuđeg raspoloženja ili tuđeg tempa. Sunce ulazi u Vaš znak, Mjesec je u Ovnu, a i Venera je ondje pa se kod mnogih Ovnova otvara tema osobnog nastupa, izgleda, dojma koji ostavljaju, kao i konkretne odluke da se nešto presiječe.

To može biti odluka da se pošalje prijava za posao koji Vas već dugo privlači, da se konačno traži razgovor o povišici, da se prestane ulagati energija u odnos koji stalno traži objašnjavanja ili da se promijeni svakodnevni ritam koji Vas iscrpljuje.

Za neke Ovnove ovaj period može donijeti situaciju u kojoj će morati reći vrlo jasno “da” ili “ne”. Moguće je da Vam se javi osoba s kojom je nešto ostalo nedorečeno, da se ponovno otvori poslovna tema koja je stajala ili da dobijete osjećaj da više nema smisla odgađati odluku koju već dugo nosite u sebi.

U ljubavi se pojačava potreba za jasnim signalima i iskrenim interesom. U poslu raste želja da se vidi rezultat, a ne da se stalno ostaje na planovima. Kod nekih Ovnova ovo će se pokazati i kroz vrlo praktične stvari: promjenu frizure, kupnju nečega što im vraća osjećaj snage, jači izlazak u javnost, aktivniji društveni život ili vraćanje tijelu i formi nakon razdoblja rasipanja.

Rak

Kod Raka je naglasak više na osjećaju da se nešto ponovno otvara nakon razdoblja u kojem se puno toga vrtjelo u krug. Jupiter je 10.3. krenuo direktno u Vašem znaku i to se vrlo često osjeti kao lakše donošenje odluka, više podrške izvana i povratak povjerenja da se nešto ipak može posložiti.

To posebno vrijedi za teme doma, obitelji, selidbe, renoviranja, odnosa s roditeljima, životnog prostora i svega što Vam daje osjećaj sigurnosti.

U praksi to može izgledati ovako: razgovor o stanu ili kući koji je dugo stajao sada ide dalje, član obitelji konačno daje konkretniji odgovor, papirologija koja se razvlačila kreće se s mjesta, a neki Rakovi mogli bi osjetiti i veću spremnost da sami preuzmu inicijativu ondje gdje su dosad čekali da se drugi saberu.

Poslovno, ovo je dobar period za dogovor, prijedlog, razgovor s autoritetom ili za povratak planu koji je bio dobar, ali je došao u krivo vrijeme. Emotivno, Rakovima se može otvoriti prostor za odnos u kojem je prisutno više nježnosti i manje nesigurnosti. Kod onih koji su već u vezi, ovo može biti trenutak kad se ozbiljnije razgovara o zajedničkom životu, preseljenju, djeci ili nekoj odluci koja traži stabilniji temelj.

Ribe

Kod Riba je ovaj Ekvinocij možda i najvidljiviji u svakodnevici jer Merkur 20.3. kreće direktno upravo u Vašem znaku, a Mars je i dalje u Ribama. To često donosi osjećaj da se glava polako razbistrava, da razgovori postaju smisleniji i da se napokon može završiti ono što je tjednima ostajalo nedorečeno, zbrkano ili odgođeno.

Ako ste u zadnje vrijeme gubili volju za dopisivanjem, papirologijom, dogovorima, planovima ili ste imali osjećaj da stalno morate objašnjavati isto, kraj ožujka/marta može donijeti prvi pravi pomak.

To se kod Riba može pokazati kroz vrlo konkretne situacije: javljanje osobe koja je nestala bez odgovora, rješavanje nesporazuma na poslu, lakše potpisivanje ili slanje onoga što je stajalo, odluku da se prekine odnos koji Vas emocionalno troši, povratak kreativnoj ideji koja je bila dobra, ali joj je falila forma, ili jača potreba da se vlastiti dan konačno dovede u red.

Mars u Ribama daje dodatni pogon pa ovdje nije riječ samo o tome da Vam je lakše misliti, nego i da lakše krećete. Mnoge Ribe će u ovom periodu osjetiti da više ne mogu ostati u onome što ih muti, zamara ili odvlači.

Zato kraj ožujka/marta može biti jako dobar za čišćenje rasporeda, razgovor koji ste dugo odgađali, povratak radu na sebi, sređivanje financija ili odluku da se od jedne ideje konačno napravi konkretan plan.

Autor: Suzana Dulčić/ATMA

