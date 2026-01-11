Svijet

Izrael u stanju visoke pripravnosti zbog moguće američke intervencije u Iranu

Objavljeno prije 1 sat

Izrael je u stanju visoke pripravnosti zbog mogućnosti bilo kakve američke intervencije u Iranu dok se vlasti suočavaju s najvećim protuvladinim protestima u posljednjih nekoliko godina, rekla su Reutersu tri izraelska izvora upoznata sa situacijom.

Američki predsjednik Donald Trump je posljednjih dana više puta prijetio intervencijom i upozorio iranske vladare da ne koriste silu protiv prosvjednika. Jučer je Trump izjavio da su SAD “spremne pomoći”.

Broj poginulih u prosvjedima premašio je 100, rekli su aktivisti.

Izvori, koji su bili prisutni na izraelskim sigurnosnim konsultacijama tokom vikenda, nisu detaljnije objasnili što izraelsko stanje visoke pripravnosti znači u praksi. Izrael i Iran vodili su 12-dnevni rat u junu, a SAD su napale iranska nuklearna postrojenja u posljednjim danima rata.

U jučerašnjem telefonskom razgovoru, premijer Benjamin Netanyahu i američki državni tajnik Marco Rubio razgovarali su o mogućnosti američke intervencije u Iranu, prema izraelskom izvoru koji je bio prisutan tokom razgovora. Američki dužnosnik potvrdio je ovaj razgovor, ali nije rekao o kojim su temama razgovarali.


