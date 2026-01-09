Svijet

Prvi put nakon izbijanja protesta: Vrhovni vođa Irana obratio se javnosti

Objavljeno prije 7 minuta

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamenei, pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da se „fokusira na probleme vlastite zemlje“ u televizijskom obraćanju u petak, dok su se antivladini protesti širili širom zemlje.

U svojim prvim javnim komentarima otkako su demonstracije počele, Hamenei je izjavio:

„Postoje neki huškači koji žele udovoljiti američkom predsjedniku uništavanjem javne imovine. Ujedinjeni iranski narod porazit će sve neprijatelje. Hitno pozivam Trumpa da se fokusira na probleme vlastite zemlje.“

„Islamska Republika je došla na vlast krvlju stotina hiljada plemenitih ljudi“, rekao je. „Islamska Republika neće odstupiti pred onima koji nas žele uništiti.“

Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei poručio je u svom govoru da iranska nacija neće tolerirati plaćeništvo u službi stranih interesa te da će oni koje smatra plaćenicima biti politički i društveno odbačeni.

Komentari vrhovnog vođe dolaze ubrzo nakon što je Trump u četvrtak ponovio prijetnju da će napasti Iran ukoliko sigurnosne snage ubiju demonstrante.


