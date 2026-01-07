Antibiotici više ne uspijevaju, WHO izdala upozorenje

Ta jedna brojka, dobijena iz laboratorija u više od 100 zemalja, pokazuje da otpornost pretvara rutinske infekcije u bolesti opasne po život, prenose mediji.

Zašto je jedna od šest infekcija važna

Svjetska zdravstvena organizacija vodi Globalni sistem za nadzor otpornosti na antimikrobne lijekove i njihove upotrebe, pod nazivom GLASS, koji prati otpornost na antibiotike u različitim zemljama.

Naučnici organizacije koordinišu GLASS i pretvaraju laboratorijske podatke u nacionalne i globalne profile otpornosti.

U najnovijem izvještaju o globalnom nadzoru, otpornost je porasla kod više od 40 posto parova patogen-antibiotik između 2018. i 2023. godine.

Ti trendovi pokazuju da otpornost na antibiotike više nije rijedak bolnički problem, već redovna pojava infekcija liječenih u klinikama širom svijeta, prenosi N1.

Gdje otpor najbrže raste

Širom jugoistočne Azije i istočnog Mediterana, otprilike jedna od tri prijavljene bakterijske infekcije bila je otporna na ključne antibiotike.

U dijelovima afričke regije, jedna od pet infekcija bila je otporna, a zdravstvene službe se muče s brzim dijagnosticiranjem i liječenjem slučajeva.

Zemlje sa slabim laboratorijama, prenatrpanim klinikama i ograničenim zalihama lijekova suočavaju se s više otpornih infekcija i manje opcija kada tretmani prve linije ne uspiju.

Ljudi u ovim okruženjima kasno dolaze na liječenje, primaju antibiotike širokog spektra bez testiranja i suočavaju se s infekcijama koje je teže izliječiti.

Porast broja opasnih bakterija

Među najzabrinjavajućim prijetnjama su gram-negativne bakterije, grupa s dodatnom zaštitnom vanjskom membranom koja blokira mnoge lijekove.

Dvije od njih, Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae, dominiraju rezistentnim infekcijama krvotoka koje mogu dovesti do sepse i otkazivanje organa.

Preko 40 posto infekcija E. coli i više od polovine infekcija K. pneumoniae sada je otporno na cefalosporine treće generacije koji se koriste za infekcije krvotoka.

U nekim afričkim zemljama, bolnički podaci ukazuju na to da otpornost na infekcije krvotoka već prelazi 70 posto, ostavljajući kliničare bez pouzdanih mogućnosti liječenja.

Kada lijekovi posljednje opcije prestanu djelovati

Godinama su se ljekari oslanjali na karbapeneme, moćne antibiotike posljednjeg izbora koji se koriste kada gotovo svi drugi tretmani nisu uspjeli.

Analize pokazuju porast otpornosti na karbapenem kod infekcija uzrokovanih bakterijama E. coli, Klebsiella, Acinetobacter i Salmonella. Ovo prekida životne puteve za pacijente s teškim infekcijama.

Srodni lijekovi koji se nazivaju fluorokinoloni, a koji se često koriste za urinarne, crijevne i neke respiratorne infekcije, također gube na efikasnosti protiv ovih patogena u mnogim regijama.

Kada ovi lijekovi ne uspiju, kliničari se okreću starijim, toksičnijim antibioticima koji često zahtijevaju duge hospitalizacije i pažljivo praćenje.

Novi pogled na otpornost na antibiotike

GLASS se oslanja na više od 23 miliona laboratorijski potvrđenih infekcija iz 104 zemlje, dajući uvid u otpornost po lokaciji i patogenu.

Čak i među zemljama koje izvještavaju, laboratorije i dalje nemaju dovoljno resursa, tako da se najteže bolesni pacijenti u siromašnijim zajednicama nikada ne testiraju niti se broje u službenim podacima.

Pravi globalni teret rezistentnih infekcija je veći od trenutnih procjena, posebno u regijama s najslabijim zdravstvenim sistemima.

Koliko je života već u pitanju

U studiji iz 2019. godine, istraživači su procijenili 1,27 miliona smrtnih slučajeva direktno od infekcija bakterijama otpornim na antibiotike i 4,95 miliona smrtnih slučajeva povezanih s otpornošću.

Te brojke znače da rezistentne infekcije ubijaju više ljudi svake godine nego HIV ili malarija, a šteta pada na malu djecu i starije odrasle osobe.

Boravak u bolnici zbog rezistentnih infekcija obično je duži, zahtijeva više testova i procedura te troši oskudne krevete intenzivne njege i vrijeme medicinskih sestara.

Porodice gube plate, prodaju imovinu ili se zadužuju dok brinu o rođacima koji završe u bolnici nakon infekcija koje su nekada bile brzo liječene.

Rastuće stope smrtonosnih infekcija

Nova globalna procjena predviđa da bi broj smrtnih slučajeva direktno povezanih s bakterijskom rezistencijom mogao dostići oko 1,91 milion godišnje do 2050. godine.

Ista analiza sugeriše da će više od 8,2 miliona smrtnih slučajeva svake godine biti povezano s otpornim bakterijama, uključujući pacijente čije infekcije postaju teže liječive.

U poređenju sa 2022. godinom, te projekcije znače porast smrtnih slučajeva povezanih s antimikrobnom rezistencijom od oko 70 posto ako zemlje ne promijene kurs.

Očekuje se da će starije odrasle osobe snositi najveći dio tog povećanja, jer osobe starije od 70 godina već imaju najveće stope smrtonosnih rezistentnih infekcija.

Zašto su praznine u podacima važne za pacijente

Gotovo polovina zemalja širom svijeta još uvijek nema pouzdan nacionalni nadzor nad antimikrobnom rezistencijom, gdje mikrobi evoluiraju i uobičajeni antibiotici prestaju djelovati.

Bez pouzdanih lokalnih podataka, ljekari često propisuju antibiotike širokog spektra za svaki slučaj, praksa koja može spasiti živote, ali povećava otpornost.

Nesigurni podaci također ostavljaju vlade u neizvjesnosti kada ažuriraju smjernice za liječenje ili odlučuju koje antibiotike zadržati na listama esencijalnih lijekova.

Zajednice bez osnovnih laboratorijskih usluga, posebno u ruralnim područjima, su dvostruko nepovoljnije. Suočavaju se s otpornijim infekcijama i imaju manje alata za vođenje sigurnog liječenja.

Nacije obećavaju pomoć

Članice Ujedinjenih nacija odobrile su političku deklaraciju, sporazum o smanjenju smrtnih slučajeva i poboljšanju pristupa antibioticima do 2030. godine.

Deklaracija poziva na jače laboratorije i pažljivu upotrebu antibiotika, pristup poznat kao “Jedno zdravlje”, koji povezuje zdravlje ljudi, životinja i okoliša.

Zemlje su se obavezale da će proširiti pristup testovima i vakcinama, smanjiti nepotrebnu upotrebu antibiotika kod ljudi i stoke i podržati istraživanje novih tretmana.

Ako ta obećanja dovedu do stvarne nacionalne akcije, prognoze za 2050. godinu mogle bi biti manje ozbiljne nego što predviđaju trenutni modeli.

Zaštitimo se antibioticima dok još možemo

Šef Svjetske zdravstvene organizacije upozorio je da otpornost na antibiotike napreduje brže od moderne medicine, izlažući porodice širom svijeta sve većem riziku.

Usporavanje tog trenda zahtijevat će higijenu ruku u bolnicama, programe vakcinacije, čistu vodu za piće i sanitaciju koja će spriječiti ulazak kanalizacije u domove.

Kliničari moraju oprezno propisivati ​​lijekove, koristeći antibiotike samo kada je to neophodno, birajući lijekove uskog spektra kada je to moguće i prekidajući liječenje kada testovi ne pokažu nikakvu korist.

Facebook komentari