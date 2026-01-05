Svijet

Trump zaprijetio Iranu: Slijedi snažan odgovor SAD-a u jednom slučaju

Objavljeno prije 1 sat

Predsjednik SAD Donald Trump sinoć je upozorio Iran da će se suočiti s „vrlo snažnim“ odgovorom Sjedinjenih Američkih Država ukoliko dođe do novih smrtnih slučajeva među demonstrantima tokom protesta koji već drugu sedmicu potresaju tu zemlju.

Situaciju pratimo veoma pažljivo. Ako ponovo počnu ubijati ljude kao što su to činili u prošlosti, mislim da će Sjedinjene Američke Države reagovati veoma snažno“, rekao je Trump novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One,pišu Vijesti

Protesti, potaknuti ekonomskom krizom i rastućim troškovima života, započeli su štrajkom trgovaca u Teheranu 28. decembra. Prema zvaničnim izvještajima, u nemirima je do sada život izgubilo najmanje 12 osoba, među kojima ima i pripadnika sigurnosnih snaga.

Riječ je o najznačajnijim demonstracijama u Iranu još od protestnog pokreta koji je obilježio 2022. i 2023. godinu. Taj talas protesta izazvala je smrt Mahse Amini u pritvoru, nakon što je uhapšena zbog navodnog kršenja strogih iranskih pravila odijevanja za žene.


