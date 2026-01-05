Trump zaprijetio Iranu: Slijedi snažan odgovor SAD-a u jednom slučaju

Situaciju pratimo veoma pažljivo. Ako ponovo počnu ubijati ljude kao što su to činili u prošlosti, mislim da će Sjedinjene Američke Države reagovati veoma snažno“, rekao je Trump novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One,pišu Vijesti

Protesti, potaknuti ekonomskom krizom i rastućim troškovima života, započeli su štrajkom trgovaca u Teheranu 28. decembra. Prema zvaničnim izvještajima, u nemirima je do sada život izgubilo najmanje 12 osoba, među kojima ima i pripadnika sigurnosnih snaga.

Riječ je o najznačajnijim demonstracijama u Iranu još od protestnog pokreta koji je obilježio 2022. i 2023. godinu. Taj talas protesta izazvala je smrt Mahse Amini u pritvoru, nakon što je uhapšena zbog navodnog kršenja strogih iranskih pravila odijevanja za žene.

