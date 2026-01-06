Mostarci podižu tempo: Velež u Medulinu igra tri važne provjere

Rođeni će učestvovati na međunarodnom turniru Arena Cup, na kojem ih očekuju tri zanimljive utakmice u grupnoj fazi.

Prvi nastup Mostarci će imati 8. januara protiv poljske ekipe Odra Opole, tri dana kasnije, 11. januara, slijedi duel s austrijskim Kapfenbergerom, dok je posljednja utakmica grupne faze zakazana za 14. januar, kada će Velež odmjeriti snage s Lokomotivom.

Nakon završetka grupne faze, turnir se nastavlja susretima za konačan plasman, a na programu će biti i finalna utakmica,pišu Vijesti

Po povratku iz Medulina, Rođeni će odigrati još jedan prijateljski susret, a protivnik će biti ekipa NK Opatija.

Iza Veleža je sjajan prvi dio sezone u Wwin ligi Bosne i Hercegovine koji govori da su Mostarci ozbiljan konkurent ostalim rivalia u borbi za Evropu.

Facebook komentari