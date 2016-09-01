Psihologinja tvrdi da je ovo najvažnija stvar koju uspješni parovi rade na početku godine

Oni koriste novu godinu kao priliku da se zbliže i razgovaraju o onome što im je važno. Romanoff je također stručnjakinja za veze za aplikaciju za upoznavanje Hily.

Doček Nove godine je vrijeme kada pravimo “ličnu inventuru svojih života”, pojašnjava za CNBC te dodaje: “Šta želimo za budućnost, a također i kako se naš partner uklapa u to”.

Među najvažnijim stvarima koje uspješni parovi rade kako bi održali svoju vezu jakom u novoj godini, prema Romanoff, sve se svodi na jedan razgovor.

Prvi dio razgovora je osvrt na proteklu godinu i razmišljanje o tome šta je funkcionisalo u vezi.

Romanoff predlaže traženje trenutaka duboke povezanosti: “Jeste li bili ranjivi jedno pred drugim? Jeste li jedno drugome rekli nešto zaista zastrašujuće što možda niste prije?”.

Uspješni parovi razmišljaju o tome kako su uspjeli izgraditi svoju vezu i izraziti to jedno drugom.

Drugi dio se odnosi na zajedničko gledanje unaprijed i razmatranje kako mogu nastaviti poboljšavati svoj odnos sljedeće godine.

Uspješni parovi to rade tako što ono što žele promijeniti uokviruju kao poticaj, a ne kao kritiku. Romanoff predlaže razgovor s uvažavanjem: “Volim kada ovo radiš” ili “Osjećam se najviše povezano s tobom kada ti radiš ovo”.

U konačnici, radi se o tome da svaki partner kaže: “Evo kako želim da napredujemo”, kaže Romanoff.

Facebook komentari