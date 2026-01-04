Financijski horoskop od 5.1. do 11.1.: Bik učvršćuje stabilnost, Škorpion naplaćuje dugove!

Lavovi, druga polovica tjedna idealna je za ulaganje u zdravlje, preglede, preventivu i opću dobrobit. Novac usmjeren u tjelesnu i psihičku ravnotežu vraća se kroz veću radnu učinkovitost, jasnije odluke i sposobnost da bolje iskoristite prilike koje dolaze. Vage ulaze u tjedan koji traži balans – doslovno između onoga što ulazi i onoga što izlazi iz vašeg novčanika. Mnogi će osjetiti potrebu za nekom većom kupnjom, ali zvijezde savjetuju da se s tim pričeka dok ne napravite detaljniju analizu. Iskušenja su jaka, osobito ako se radi o stvarima koje donose osjećaj ljepote, prestiža ili udobnosti.

Tjedan od 5. do 11.1.2026. donosi pojačani fokus na novac, planiranje i sigurnost. Nagle odluke, osobito one koje prate rečenice “brza zarada” ili “jedinstvena prilika”, traže dodatno razmišljanje.

Najpametnije što sada možete učiniti jest zaštititi ono što već imate, jasno isplanirati troškove te dopustiti sebi male, svjesno odabrane užitke, bez nepotrebne grižnje savjesti.

Analiza potrošnje, emocionalna distanca od impulzivnih kupnji i povjerenje u unutarnji osjećaj sada su najbolji saveznik.

Ovan

Ovnovi ovaj tjedan dobivaju jasan savjet: ne žurite s velikim ulaganjima i radikalnim financijskim odlukama. Pod utjecajem Urana lako se budi želja za drastičnim rezovima, naglim promjenama posla, rizičnim ulaganjima ili kupnjama koje se čine kao “spas u zadnji tren”. U prvoj polovici tjedna upravo taj poriv može biti najizraženiji pa je važno usporiti tempo i provjeriti sve brojke dva puta.

Pravi financijski napredak sada dolazi kroz iskren razgovor s voljenima o kućnom proračunu, dogovor oko zajedničkih troškova i spremnost da se napravi plan koji će svima olakšati svakodnevicu.

Spontane kupnje, osobito one “za živce” ili “da se malo nagradite”, mogu se pokazati kao nepotrebno opterećenje. Sredina tjedna povoljna je za promišljanje o dodatnim izvorima prihoda, malim honorarnim poslovima ili reorganizaciji postojećih primanja.

Kreditne obveze, brzi zajmovi i obećanja “lakog novca” bolje je zaobići i držati se provjerenih rješenja.

Bik

Bikovi ulaze u tjedan u kojem mogu učvrstiti svoju financijsku stabilnost i napokon dovršiti stvari koje su dugo odgađali – od razvrstavanja dokumenata do rješavanja birokracije.

Retrogradni Jupiter usporava priljev novca pa značajniji rezultati složenijih financijskih poteza vjerojatno neće doći odmah. Upravo zato se preporučuje da se veće transakcije i kompliciraniji dogovori odgode barem do četvrtka.

Ipak, i u ovakvom ritmu postoji nešto vrlo ugodno: novac se može pojavljivati u manjim, ali dragocjenim iznosima – kroz sitne isplate, povrate, poklone ili neočekivanu podršku rodbine i prijatelja. Drugu polovicu tjedna najbolje je iskoristiti za ulaganje u ono što vam donosi radost: hobi, kreativni projekti, kvalitetnije obrazovanje djece ili bolju organizaciju obiteljskog života.

Bikovi upravo tada mogu pokazati svoj talent za mudro raspoređivanje resursa. Ne zaboravite ostaviti malo prostora i za osobna zadovoljstva; mali znak pažnje prema sebi pojačava osjećaj vrijednosti i sigurnosti.

Blizanci

Blizanci ovog tjedna dobivaju nalet ideja i potrebu da osvježe način na koji zarađuju i troše. Mnogima se otvaraju nove mogućnosti, suradnje ili ideje za dodatnu zaradu.

Ipak, isti taj mentalni žar može voditi i u kaotične online kupnje, pretjerano povjerenje u reklame ili ulaganja u projekte koji zvuče savršeno, ali iza sebe nemaju realnu podlogu.

Posebno trebaju biti oprezni u utorak i petak, jer je tada pojačana sklonost da se povjeruje primamljivim ponudama i marketinškim trikovima. Ključno je ne dijeliti svoje financijske planove i snove s previše ljudi, osobito ako među njima ima konkurencije ili osoba koje se nadmeću.

Tišina i diskrecija štite vaše ideje. Ovo je odlično razdoblje za ozbiljniji razgovor s partnerom o proračunu, mogućnostima štednje i preispitivanju svih pretplata, članarina i troškova koji se možda više ne isplate. Pregled računa može donijeti konkretne uštede.

Rak

Rakovi su ovog tjedna posebno usmjereni na dom, obitelj i osjećaj sigurnosti. Pojavit će se želja da kupite nešto što će unijeti više topline u vaš životni prostor ili hraniti dušu – bilo da je riječ o sitnicama za uređenje doma, knjigama, umjetnosti ili nekom osobnom ritualu koji donosi utjehu.

Mjesečevi aspekti prema Jupiteru pojačavaju potrebu za obiteljskim dogovorima oko troškova, planiranja odmora i većih obiteljskih ulaganja.

Proračun, međutim, traži pažljivo upravljanje. Vrijedno je sjesti i iskreno sagledati gdje novac odlazi i gdje se može napraviti rez, kako biste ostvarili jedan, vama iznimno važan cilj. Učenje o praktičnim načinima štednje, razmjena iskustava s bliskim ljudima i razumna disciplina u trošenju donose osjećaj olakšanja.

Do kraja tjedna mogući su ugodni bonusi, poklon, popust ili neka vrsta iznenadne financijske pomoći baš onda kada je najpotrebnije.

Lav

Lavovi bi ovaj tjedan trebali pažljivo slušati vlastiti unutarnji glas, ali zadržati i dozu trezvenosti. Kreativne i smjele ideje mogu biti plodne, no odluke o novcu trebale bi se temeljiti na stvarnim brojkama.

Iako Lavovi često vole pokazati velikodušnost, sada je dobro dva puta razmisliti prije nego što preuzmu ulogu “spasitelja” koji financijski podržava sve oko sebe.

Prihod se može povećati kroz stari projekt, zaostalu uplatu ili napokon vraćen dug. Ne ustručavajte se pristojno podsjetiti na ono što vam pripada.

Druga polovica tjedna idealna je za ulaganje u zdravlje, preglede, preventivu i opću dobrobit. Novac usmjeren u tjelesnu i psihičku ravnotežu vraća se kroz veću radnu učinkovitost, jasnije odluke i sposobnost da bolje iskoristite prilike koje dolaze.

Djevica

Djevice će ovaj tjedan imati snažan poriv da dovedu u red sve što se tiče financija. To je izuzetno konstruktivno razdoblje za realno postavljanje prioriteta, proučavanje troškova i planiranje prvog tromjesečja nove godine.

Vaša sklonost detaljima sada postaje prednost: popis najvažnijih troškova pomoći će da mirnije zakoračite u sljedeće mjesece.

Projekte koji traže dugoročan povrat i veću razinu rizika bolje je privremeno ostaviti po strani. Sada je važnije učvrstiti temelje nego se upuštati u nepoznato.

Male, svakodnevne uštede na sitnicama mogu donijeti iznenađujuće dobar osjećaj kontrole i sigurnosti. Umjesto jedne velike kupnje koja kratko oduševljava, Djevice će se bolje osjećati kada vide da je proračun stabilan, uredan i pod nadzorom.

Vaga

Vage ulaze u tjedan koji traži balans – doslovno između onoga što ulazi i onoga što izlazi iz vašeg novčanika. Mnogi će osjetiti potrebu za nekom većom kupnjom, ali zvijezde savjetuju da se s tim pričeka dok ne napravite detaljniju analizu.

Iskušenja su jaka, osobito ako se radi o stvarima koje donose osjećaj ljepote, prestiža ili udobnosti.

Umjesto brzih odluka, sada je pravi trenutak za mirno razmatranje: gdje se zaista može uštedjeti bez gubitka kvalitete života i koje su kupnje doista opravdane. Potraga za povoljnim ponudama, popustima i akcijama može biti uspješna, osobito ako ne kupujete pod pritiskom.

Pred kraj tjedna moguća je dodatna uplata, bonus ili povrat, a taj novac se isplati barem djelomično usmjeriti na osobne potrebe koje vas motiviraju i podižu raspoloženje.

Škorpion

Za Škorpione ovaj tjedan nosi element iznenađenja na financijskom planu. Novac se može pojaviti kroz neočekivane izvore: naplatu starog duga, dodatni projekt, honorar ili ponudu na koju niste računali.

Pod utjecajem Jupitera raste i sklonost da se taj novac brzo potroši na nešto privlačno što obećava zadovoljstvo, ali nema osobitu dugoročnu vrijednost.

Online kupnja, financijske aplikacije, nove kartice i razne digitalne ponude sada traže poseban oprez. Najbolja zaštita od nepotrebnog trošenja jest jasan popis ciljeva za ovu godinu. Ako zapišete barem tri važne financijske teme – poput štednje, ulaganja u znanje ili stvaranja sigurnosne rezerve – bit će vam lakše odoljeti površnim iskušenjima.

Fokus na veću sliku daje snagu da se kratkoročna zadovoljstva stave na drugo mjesto.

Strijelac

Strijelci su posebno osjetljivi na obećanja “velikih dobitaka” pa je u ovom tjednu važno ostati prizemljen. Sve što obećava brz i ogroman povrat ulaganja zaslužuje dodatnu provjeru.

Umjesto toga, više koristi donosi stabilan raspored potrošnje i redovita, makar mala štednja. To stvara dugoročnu sigurnost, a ne ovisnost o sreći ili tuđim obećanjima.

Ulaganje u sebe sada je jedna od najisplativijih odluka. Tečajevi, knjige, edukacije, briga za zdravlje ili pažljivo odabrana obnova garderobe mogu donijeti konkretne koristi u budućnosti – od novih prilika za posao do jačeg samopouzdanja.

Otvoreni razgovori o obiteljskim ulaganjima i raspodjeli troškova pomažu izbjeći nesporazume. Sumnjive ponude, čak i kad dolaze od bliskih osoba, zaslužuju vrlo jasan “ne” dok se ne pokažu činjenice.

Jarac

Za Jarce je ovo razdoblje u kojem konzervativan pristup novcu donosi najviše koristi. Novi, neprovjereni projekti i eksperimentalni potezi sada nisu prvi izbor. Stabilnost i praktičnost su glavne teme.

Postojeći izvori prihoda vjerojatno će nastaviti donositi manju, ali redovitu zaradu, što stvara osjećaj sigurnosti.

Prilikom većih kupnji potrebno je uložiti više vremena u usporedbu cijena, istraživanje tržišta i provjeru kvalitete. Kućanski i poslovni troškovi dolaze u prvi plan; sve što unapređuje radni prostor, organizaciju ili svakodnevnu udobnost može se smatrati dobrom investicijom.

Jarci sada imaju priliku još jednom potvrditi svoju snagu u racionalnom planiranju i strpljivom građenju financijske stabilnosti.

Vodenjak

Vodenjaci ulaze u tjedan s osjećajem da im treba promjena – novi gadget, nova investicija, novi plan zarade. Ipak, planetarna slika ne podupire impulzivne odluke.

Velike kupnje, osobito elektronike i tehnoloških uređaja, bolje je odgoditi jer se kasnije mogu pojaviti povoljnije ponude ili modeli koji više odgovaraju vašim potrebama.

Fokus preusmjerite na vlastite sposobnosti i znanje. Ulaganje u edukaciju, radionice, tečajeve ili razvoj vještina koje mogu donijeti dodatni prihod pokazuje se kao mudra odluka.

Ako se jave ideje za dodatnu zaradu, možete ih testirati kroz male, kontrolirane korake koji ne zahtijevaju velika početna ulaganja. Tako zadržavate osjećaj slobode, a istovremeno čuvate financijsku sigurnost.

Ribe

Ribe ovaj tjedan dobivaju priliku da usklade obiteljske potrebe i dostupne resurse. Male, promišljene kupnje za dom i najbliže sada donose poseban osjećaj zadovoljstva.

Svjesnost svakog troška, umjesto lutanja i nesigurnosti, postaje izvor unutarnjeg mira. Dobro je da sve važnije izdatke unaprijed dogovorite s najbližima kako bi svi znali gdje su granice.

Povećana je potreba za oprezom u kontaktu sa strancima i online uslugama. Nije povoljno prebrzo davati osobne ili financijske podatke trećim stranama.

Novac će se uglavnom usmjeravati na obiteljske troškove, no pažljivo planiranje pomoći će da se izbjegnu nepotrebne pogreške i napetosti. Takav pristup podržava financijsku ravnotežu, ne samo ovog tjedna, već i u ostatku mjeseca.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

