Drevna astrološka tehnika koja otkriva vašu sudbinu u 2026.

Jeste li se ikada pitali kako astrolozi mogu s takvom preciznošću predvidjeti važne životne prekretnice? Iako se može činiti nevjerojatnim, astrologija nudi alate za predviđanje ključnih događaja poput vjenčanja, rođenja djece ili velikih promjena u karijeri.

Jedna od glavnih, a ujedno i najstarijih tehnika koja se za to koristi naziva se godišnja profekcija. Astrolozi se ovim prognostičkim alatom služe još od drugog stoljeća prije Krista, a najbolja je stvar što vam za korištenje nije potrebno profesionalno znanje – dovoljna je samo vaša dob kako biste otkrili što vam donosi nova godina, piše Elite Daily.

Šta su godišnje profekcije?

Godišnje profekcije su drevna astrološka tehnika koja svake godine vašeg života “aktivira” jedno od 12 područja, odnosno kuća, vaše natalne karte. Svaka kuća vlada određenim aspektima života, a teme aktivirane kuće postaju dominantne od jednog do drugog rođendana.

Sustav je vrlo jednostavan i cikličan. U trenutku rođenja ulazite u godinu prve kuće, koja se odnosi na vas same, vaš identitet i tijelo. S prvim rođendanom prelazite u godinu druge kuće, koja vlada financijama i vrijednostima. S drugim rođendanom aktivira se treća kuća komunikacije, i tako redom. Nakon što navršite 12 godina, ciklus se ponavlja i ponovno ulazite u godinu prve kuće.

Upravo zbog toga, određene godine mogu biti univerzalno izazovne. Primjerice, 19. godina života je godina osme kuće – kuće transformacije, tabua i tuđeg novca – dok je 23. godina pod vladavinom dvanaeste kuće snova, tajni i podsvijesti, što mnogima donosi intenzivna emocionalna iskustva.



Kako izračunati svoju profekcijsku godinu za 2026.?

Postupak je jednostavan. Prvo pronađite tablicu godišnjih profekcija, koju lako možete naći na internetu. U njoj pronađite svoju dob i vidjet ćete koja je kuća aktivirana u razdoblju do vašeg sljedećeg rođendana. To vam odmah daje uvid u glavne teme koje će obilježiti vašu godinu.

Za dublju analizu, uzmite svoju natalnu kartu i pronađite kuću koju je tablica označila. Znak koji se nalazi na vrhu te kuće, kao i planet koji vlada tim znakom, otkrit će vam puno više o tome kako će se vaša godina odvijati. Taj planet naziva se profekcijskim vladarom godine.

Na primjer, ako imate 24 godine, ponovno ste u godini prve kuće. Ako je vaš podznak Ovan, vaša prva kuća je u Ovnu, a profekcijski vladar godine je Mars. To sugerira da će godina biti usmjerena na akciju, samopouzdanje i osobno izražavanje. Ako je vaš natalni Mars smješten u Biku u drugoj kući novca, tada će se teme osobne inicijative vjerojatno ispreplesti s financijskim pitanjima. To bi moglo ukazivati i na izazovniju godinu, budući da se energični Mars ne osjeća najugodnije u stabilnom, zemljanom znaku Bika.

Iako razumijevanje godišnjih profekcija ima više slojeva, baš kao i svaka godina života, ova drevna tehnika može poslužiti kao koristan vodič i podrška dok se krećete kroz uspone i padove koje svaka dob donosi, piše index.

Facebook komentari