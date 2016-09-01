Kako vam redovno konzumiranje magnezija može pomoći pri očuvanju zdravlja

Kako ističu, riječ je magneziju, čiju apsorpciju tijelo kroz godine sve teže održava. Osim toga, starije osobe rjeđe konzumiraju namirnice bogate magnezijem i češće koriste lijekove koji mogu utjecati na nivo ovog minerala u organizmu.

“Brojne su koristi magnezija za osobe starije od 50 godina, uključujući manji rizik od krhkosti, bolju funkciju mišića, smanjen rizik od kognitivnih poteškoća, podršku zdravlju kostiju i bolji kvalitet sna”, kazala je dijetetičarka Vanessa Imus za Parade.

Magnezij učestvuje u nizu procesa u tijelu, a povezuje se sa zdravljem srca, regulacijom šećera u krvi, očuvanjem gustoće kostiju i kvalitetnijim snom. Preporučeni dnevni unos za starije osobe od 50 godina je 320 miligrama za žene i 420 miligrama za muškarce. Osim kao dodatak ishrani, magnezij se može unijeti kroz lisnato zeleno povrće, orašaste plodove, sjemenke, cjelovite žitarice i mahunarke.

“Moguće je unijeti dovoljno magnezija samo hranom, ali to zahtijeva mnogo truda. Iako je suplementacija sigurna za zdrave odrasle osobe u odgovarajućim dozama, rizične grupe trebaju ljekarski nadzor i praćenje”, kazala je Imus.

Ona dodaje da osobe s bolestima bubrega, kao i one sa srčanim i probavnim problemima ne bi trebale konzumirati magnezij, prenosi Klix.

