“Maduro pokušao pobjeći u sigurnu sobu, ali nije mogao zatvoriti vrata”

Prema izvještajima, prije sedam dana uslijedio je privatni telefonski poziv između Trampa i Madura, u kojem je Tramp potonjem odlučno rekao da mora odustati. Tramp tvrdi da je Maduro “bio blizu” odustajanja, ali je odlučio ostati. Do tada su američki ratni brodovi bili gotovo na obalama Venecuele, a tim CIA-e već je ušao u zemlju, prateći Madura, uključujući njegovo kretanje, navike, kuću, šta je nosio, pa čak i njegove kućne ljubimce.

Plan za nasilno deložiranje Madura pokrenut je oko 22.46 sati. U petak po istočnom vremenu kada je Tramp dao konačnu naredbu. Preko 150 vojnih aviona, uključujući dronove, borbene letjelice i bombardere, poletjelo je iz 20 različitih vojnih baza i brodova mornarice.

Elitne trupe već su prilično dobro proučile Madurov predsjednički kompleks, koristeći repliku temeljenu na obavještajnim podacima koje su SAD prikupile. Ovo je bilo prilično slično operaciji koju su izvele u Abotabadu u Pakistanu kako bi uklonile Osamu bin Ladena.

SAD su već isključile struju u Karakasu kako bi stekle prednost u bitci, a avion je raznio venecuelanske sisteme protivvazdušne odbrane, otvorivši put helikopterima. Veliki vojni kompleks u Fort Tiuni bio je u plamenu.Do 01.00 sat ujutro po istočnom vremenu u subotu, američki vojnici sletjeli su u “jako utvrđenu vojnu tvrđavu” u Karakasu, gdje je Maduro boravio. U roku od tri minute, komandosi su raznijeli glavna vrata kako bi se probili kroz zgradu do Madurove lokacije.

Po dolasku je bilo pucnjave, a američki helikopteri su pogođeni, ali ne u mjeri da nisu mogli letjeti.

Dok su se snage Specijalnih operacija probijale kroz kompleks do Madurove sobe, venecuelanski vođa i njegova supruga pokušali su pobjeći u sobu ojačanu čelikom. Maduro se oslanjao na kubanske tjelohranitelje da se zaštiti,pišu Nezavisne

“Pokušavao je doći na sigurno mjesto”, rekao je Tramp tokom konferencije za novinare. “Bila su to vrlo debela vrata, vrlo teška vrata. Ali nije uspio doći do tih vrata. Uspio je doći do vrata, ali ih nije mogao zatvoriti”, dodao je američki predsjednik.

Čak i ako je uspio zatvoriti vrata, komandosi su nosili “masivne bacače plamena” i obučili su se da ih koriste za rezanje čeličnih zidova u Madurovoj sigurnoj sobi.

Oko pet minuta nakon ulaska u zgradu, Delta Force izvijestila je da su Madura uhapsili, prenosi “TheWeek”.

