Sedmični horoskop od 12. do 19. januara: Jarčevi, morate da nađete balans između poslovnog i privatnog života, kod Riba sve stabilno

Ovan

Ova nedjelja donosi pojačanu ambiciju i potrebu da se dokažete. Posao je u fokusu, ali pazite da ne ulazite u rasprave s autoritetima. U ljubavi – strasti su jake, ali i netrpeljivost ako nema iskrenog razgovora. Vikend donosi olakšanje i dobru vijest.

Bik

Pred vama je period važnih odluka. Možda ćete morati da presečete nešto što vas dugo opterećuje. Finansije se polako stabilizuju, ali izbjegavajte impulsivne troškove. Ljubavni odnosi traže više strpljenja i razumijevanja.

Blizanci

Komunikacija vam ide od ruke, ali pazite šta i kome govorite – nečija tajna može isplivati. Na poslu su moguće promjene planova u poslednjem trenutku. Slobodni Blizanci mogu upoznati zanimljivu osobu preko posla ili društvenih mreža.

Rak

Emocije su pojačane, a prošlost se vraća kroz razgovore ili susrete. Nedelja je dobra za rešavanje porodičnih pitanja. U ljubavi dolazi do razjašnjenja – ili se odnos produbljuje, ili shvatate da je vrijeme za kraj.

Lav

Imate potrebu da sve držite pod kontrolom, ali ova nedelja vas uči da se ponekad treba opustiti. Na poslu dolazi prilika za saradnju koja može donijeti dugoročnu korist. Ljubavni život je stabilan, ali traži više pažnje.

Djevica

Organizacija vam je jača strana, ali ove nedelje može doći do zastoja koji vas nerviraju. Ne forsirajte stvari. Ljubavni odnosi prolaze kroz fazu preispitivanja, dok vikend donosi prijatno iznenađenje ili poruka.

Vaga

Balans koji tražite sada dolazi kroz kompromis. Nedelja je povoljna za dogovore, potpisivanje papira i rješavanje pravnih pitanja. U ljubavi – neko očekuje vašu jasnu odluku. Ne odlažite razgovore.

Škorpija

Intenzivna nedjelja u kojoj dolazi do otkrivanja istine. Na poslu se ističete, ali neko može biti ljubomoran na vaš uspeh. Ljubav je strastvena, ali zahteva povjerenje. Vikend je idealan za odmor i regeneraciju.

Strijelac

Planovi za budućnost postaju jasniji. Moguće je putovanje ili razmišljanje o promjeni okruženja. Finansije se popravljaju, ali budite oprezni s obećanjima. U ljubavi – nova energija i optimizam.

Jarac

Vaša sezona vam daje snagu, ali i odgovornost. Fokusirani ste na ciljeve i ne dozvoljavate ometanja. Ljubavni odnosi mogu biti hladniji ako zanemarite emocije. Nađite balans između posla i privatnog života.

Vodolija

Ulazite u period unutrašnjih promena. Možda ćete želeti više slobode i prostora. Na poslu se priprema nešto novo, iako još nije vidljivo. U ljubavi – neočekivani obrt ili priznanje.

Ribe

Intuicija vam je izuzetno jaka ove nedelje – slušajte je. Prijateljstva i društveni kontakti donose važne informacije. Ljubavni život je nežan, ali zahtjeva realnost. Vikend donosi mir i emotivno rasterećenje.

Facebook komentari